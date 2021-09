Wildcat Gun Machine komt naar de Switch

Geweren, monsters en.... katten?

Met zo’n titel, en zulke art is het voor de meeste al duidelijk dat dit een bullet hell game wordt. Daarnaast is het een dungeon crawler en komt het dit jaar nog naar de Switch toe.

Onderaan een trailer om je alvast warm te maken voor de game, maar wat is precies de bedoeling? Nou, in Wildcat Gun Machine vecht je tegen hordes aan smerige vlees beesten. Je hebt geweren, gigantische robots en zelfs kittens in je arsenaal. Naast het afslachten van vijanden verken je verschillende dungeons en bevrijd je reuzen robots die door demonische goden zijn opgesloten. Het spel belooft epische boss battles, combat puzzels, een unieke 2D art stijl en meer.

Een bijzonder weetje is dat de levels met veel detail zijn uitgewerkt. Het is niet random-generated zoals tegenwoordig vaak de norm lijkt. In plaats daarvan pronkt Wildcat Gun Machine met het feit dat er juist extra aandacht is geschonken aan het maken van de dungeons en de lay-out.

Er zijn meer dan 40 geweer types, allemaal met uniekheden. Denk aan auto-aim kogels, lasers en explosief geschut.

Natuurlijk zal deze dungeon crawler ook character upgrades bevatten. De progressie die je maakt zorgt ervoor dat jij je character kan upgraden en aanpassen naar jouw speelstijl. Denk aan hoe snel je karakter beweegt, of hoe snel je respawned en door kan knallen. Hieronder een trailer!

Wildcat Gun Machine is dus voor eind dit jaar verwacht, maar een precieze datum is er nog niet. Het spel zal digitaal te verkrijgen zijn in de eShop. Wie is er nu al verkocht, en wie twijfelt? Gaat het feit dat dungeons niet randomized zijn de game helpen of tegenzitten? Laat het hieronder weten.