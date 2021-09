The Good Life krijgt eindelijk een releasedatum

Eindelijk weten we wanneer The Good Life verschijnt voor de Switch.

The Good Life begon jaren geleden als een Kickstarter. Afgelopen juni werd het avonturenspel nog uitgesteld naar de herfst van dit jaar, maar het was de vraag of de game dat nog zou halen. Vandaag heeft uitgever PLAYISM dan eindelijk een nieuwe trailer gedeeld met de wereld. Hierin wordt bekendgemaakt dat The Good Life op 15 oktober voor de Nintendo Switch zal verschijnen.

The Good Life is een Daily Life Simulator waarin jij als Naomi speelt, een journalist uit New York. Om een enorme schuld terug te betalen verhuis je naar een afgelegen Brits dorpje genaamd Rainy Woods, waar je foto’s maakt van bijzondere dingen en daar een reportage over schrijft. Al snel blijkt echter dat “The happiest town in the world” meer geheimen bevat dan jij oorspronkelijk had gedacht.