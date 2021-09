Pokémon Trading Card Game Live aangekondigd

Bouw een verzameling op en ga kaartgevechten aan met vrienden en vreemden.

Vanmiddag heeft The Pokémon Company International een nieuwe app aangekondigd: Pokémon Trading Card Game Live. Dit is een vervanging van de al bestaande Pokémon Trading Card Game Online. In tegenstelling tot zijn voorganger zal TCG Live ook speelbaar zijn op mobiele telefoons, bovenop de oude PC, iPad en Android-tablet ondersteuning. In dit free-to-play spel kan je een kaartenverzameling opbouwen en de card game spelen met mensen van over de hele wereld. Op release worden kaarten vanaf Sun & Moon – Lost Shadows ondersteund, maar het spel zal in de toekomst worden geüpdatet om kaarten vanaf Black & White te ondersteunen.

Spelers van de TCG Online hoeven gelukkig niet bang te zijn dat hun oude verzameling helemaal zullen kwijtraken. Je mag al je kaarten overzetten wanneer je voor het eerst inlogt, met uitzondering van kaarten van de HeartGold & SoulSilver-serie. Daarnaast mag je maar maximaal vier stuks van iedere kaart behouden. Dit laatste is waarschijnlijk gedaan omdat het niet meer mogelijk is om kaarten te ruilen met andere spelers in TCG Live. Verder beschikt de app over customisation-mogelijkheden voor je avatar, die je kunt aanschaffen in een in-game winkel. Het lijkt erop dat je in deze winkel ook kaarten en accessoires kunt kopen om je verzameling uit te breiden. Er zijn kennelijk meerdere soorten valuta in het spel en daarnaast kan je ook een battle pass aanschaffen en dagelijkse missies voltooien. Momenteel is er echter nog maar weinig informatie over deze elementen van het spel vrijgegeven.

Er is nog geen releasedatum voor Pokémon TCG Live bekend, maar we weten wel dat het ergens dit jaar nog zal uitkomen. Het zal eerst een preview-release krijgen voor mobiele apparaten in Canada en daarna een wereldwijde open bètaversie voor PC. Hieronder kan je alvast even de sneak peek trailer bekijken. Wat vind jij van Pokémon Trading Card Game Live? Laat het ons weten in de reacties!