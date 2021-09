[Review] TOEM – Een bijzonder fotografie-avontuur

Maak foto’s en help de gemeenschap in dit unieke avontuur.

De Zweedse studio Something We Made had als doel een game te maken zonder geweld. Hieruit is de fotografiegame Toem voortgekomen. Je speelt als een kind die op pad wordt gestuurd om het magische fenomeen TOEM te ervaren. Wat dit is, is aan jou om zelf te ontdekken. Door het rustgevende karakter en geheel in zwart-wit zou deze game een goede manier zijn om te ontspannen. Maar is dit ook werkelijk het geval? Lees daarvoor onze review.

Alles draait om foto’s maken

TOEM is een interessante game die draait om het maken van foto’s. Het maken van foto’s gaat vrij simpel. Met een druk op de knop start je de camera en dan heb je de mogelijkheid om in of uit te zoomen. Wil je een selfie maken? Dan is dat ook nog een optie. Alle foto’s die je maakt worden opgeslagen in jouw eigen album. Hierdoor kan je altijd later nog de foto’s bekijken en herinneringen ophalen van jouw reis. Verder moet je de gemeenschap helpen door opdrachten te voltooien. Op die manier verdien je namelijk stempels, die je hard nodig gaat hebben om te reizen. Het zijn simpele opdrachten: maak een foto van een gebouw of zoek de missende sok. Onderweg kom je verschillende gebieden tegen, waaronder Oaklaville, die allen zijn gebaseerd op de Scandinavische landschappen. Door elke keer in een gebied het benodigde aantal stempels te verzamelen, kan je namelijk met de bus verder reizen naar het volgende gebied. Natuurlijk is het altijd mogelijk om terug te keren naar een vorige gebied om zo opdrachten te voltooien die je nog niet had gedaan.

Nog veel meer te doen

Naast het voltooien van opdrachten zijn er nog andere dingen die je kan doen. Zo kun je op rare plekken cadeautjes tegenkomen waaruit je dan kledingvoorwerpen krijgt. Sommige voorwerpen zal je nodig hebben om bepaalde personen te vinden of dingen te doen. Hierdoor is het meer dan alleen foto’s maken en dat vind ik een zeer goede toevoeging. Verder kan je proberen het Compendium compleet te maken. Dat betekent dat je bepaalde foto’s van dieren moet maken. Sommige dieren zitten zeer goed verstopt, wat zorgt voor wat leuke uitdaging. Mocht je dan nog meer willen doen, dan kun je ook nog aan de slag gaan met grappige achievements die in deze game zitten. Natuurlijk zal je er meerdere al behalen door het verhaal te spelen, maar voor bepaalde achievements moet je specifieke dingen doen. Al deze extra dingen houden het spel naar mijn mening zeer leuk en afwisselend.

Audiovisueel

TOEM heeft een zeer uniek uiterlijk, alles is namelijk in zwart-wit. Dit klinkt mogelijk raar voor een fotografiegame, maar het past er wonderbaarlijk goed bij. De wereld lijkt net op allemaal kleine diorama’s. De personages zijn ook enorm eigenzinnig en zien er grappig uit. Verder is de muziek erg rustgevend. Om er volledig in op te gaan kan je het beste op een bankje gaan zitten in het spel om de omgeving en geluiden in je op te nemen.

Conclusie

TOEM is een goede toevoeging voor ieders Nintendo Switch collectie voor wie wel van een ontspannend spelletje houdt. Zowel het audiovisuele gedeelte als de gameplay is in deze game uitstekend. Voor €17,99 is de prijs wat aan de hoge kant voor een korte game, maar de sfeer en uitstraling maken alles goed. De game is een ware ervaring die je meegemaakt wil hebben als je fotografiegames leuk vindt. Al met al is TOEM een echte must-have!

+ Unieke ervaring

+ Audiovisueel uitstekend

+ Foto’s maken blijft erg leuk

– Prijs is net te hoog als je geen liefhebber van fotografie bent

DN-Score: 8,5