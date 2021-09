[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 38

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Diablo II: Resurrected

Verschijnt op: 23 september 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Diablo II: resurrected is de volledig vernieuwde versie van Diablo II inclusief Lord of Destruction uitbreidingspakket. Samen vormen zij een RPG die al decennia een voorbeeld zijn voor vele anderen, het origineel kwam namelijk 20 jaar geleden op de pc uit. Beklim de Forgotten Tower, vindt jouw weg door de jungles van Kurast en versla vervolgens Diablo zelf bij de poorten van Hell. Speel samen of co-op.

Staxel

Verschijnt op: 23 september 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Is het Minecraft? Nee? Wat dan? In Staxel verhuis je naar een pittoresk eiland met allerlei gezellige karakters en dieren, waar je een huis krijgt om op te knappen. Je kan van alles (ver)bouwen, zoals je huis een nieuw kleurtje geven met nieuwe blokken, groenten zaaien en oogsten en maak zelf een stal voor de koe! De bewoners van het eiland hebben daarnaast ook nog allerlei opdrachten voor jou, zoals spullen bezorgen aan een andere bewoner of iets maken op een van de werkbanken. En heb je zin om insecten te gaan vangen? Geen punt: koop een net en doe je ding. In Staxel heb je lekker de vrijheid.

Dragon Ball Z: Kakarot + a New Power Awakens Set

Verschijnt op: 24 september 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Beleef het verhaal van Dragon Ball Z in deze game: speel als Goku, Vegeta, Gohan, speel het verhaal na en ontdek missies. Natuurlijk zijn de gevechten geen simpele kleine spar-sessies: maar je gaat het gevecht aan als een echte supersaiyan en maak gebruik van bovennatuurlijke krachten om tegenstanders als Cell en Frieza te verslaan. Daarnaast is het belangrijk om met jouw vrienden een goede band op te bouwen. Beleef het allemaal in Dragon Ball Z: Kakarot. Door de Awakens set krijg je nog meer boss-gevechten.