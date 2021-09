Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 7.7 GigaByte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de vierde week van september 2021 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel Mega- of GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Diablo II: Resurrected, maar liefst 7.7 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Super Arcade Football, maar 41 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Diablo II: Resurrected – 7.7GB

World War Z – 6.7GB

Kirakira Stars Idol Project Memories – 3.2GB

The Lightbringer – 2.9GB

Youtubers Life 2 – 2.7GB

The Plane Effect – 2.5GB

SGC – Short Games Collection #1 – 2.4GB

Unsighted – 2.0GB

Grisia Phantom Trigger 06 – 1.8GB

ConnecTank – 1.5GB

Warp Frontier – 1.0GB

Bonfire Peaks – 935MB

Creepy Tale 2 – 680MB

Survival Z – 670MB

Fantasy Friends: Under the Sea – 597MB

Work Trip – 584MB

UnMetal – 535MB

Monster Truck Arena – 437MB

Gearshifters – 400MB

Steel Assault – 279MB

Mountain Bike Hill Climb Race: Real 2D Arcade Dirt Racing Games – 260MB

Hampuzz – 253MB

Sakura Swim Club – 244MB

Blind Postman – 234MB

Nira – 178MB

Haustoria – 161MB

DroneRidge – 151MB

Prepare the First RPG Village: The Adventures of Nyanzou&Kumakichi – Escape Game Series – 117MB

Top Down Racer – 105MB

Don’t Touch this Button! – 96MB

Cube Samurai: Run Squared – 87MB

Super Arcade Football – 41MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!