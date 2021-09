[Review] Cruis’n Blast

Wat krijg je als je een ufo, dinosaurus en eenhoorn op een racebaan gooit? Nou, Cruis'n Blast!

Wie afgelopen juni de E3 Nintendo Direct zat te kijken, heeft misschien een bepaald spel aan zich voorbij laten gaan. Toch was het een van de meest onverwachte en beste aankondigingen van de hele presentatie. Nintendo bracht namelijk hun arcadeklassieker Cruis’n Blast, oorspronkelijk uitgebracht in arcadehallen in 2017, naar de Nintendo Switch toe. Opmerkelijk genoeg bezit Nintendo de rechten over deze serie, dus Cruis’n Blast is dan ook niet zomaar een willekeurig racespelletje. Cruis’n-spellen zijn vroeger bijvoorbeeld ook uitgebracht op de Nintendo 64 en op de Wii. Normaliter heeft Cruis’n altijd het hardst gestraald in de arcadehallen, maar nu met Cruis’n Blast op Nintendo Switch laat de serie zich op zijn allersnelst en allermooist zien.

Overmaatse arcade actie

De oorspronkelijke arcadeversie van Cruis’n Blast had vijf levels om in te racen: Death Valley, Madagaskar, Londen, Rio de Janeiro en Singapore. Deze zijn te vinden in het ‘Klassieke arcade’ tabje van het hoofdmenu. Gelukkig had developer Raw Thrills in de gaten dat dat een beetje weinig inhoud zou zijn voor de consoleversie. Daarom hebben ze 24 gloednieuwe levels gemaakt die zijn opgedeeld in 6 tours die ieder 4 banen bevatten, zoals bijvoorbeeld Mario Kart dat ook doet. De banen zijn erg divers en brengen je naar de verste en mafste uithoeken van de wereld toe. In Engeland word je achtervolgd door politieauto’s, spring je door de London Eye heen en ram je telefoonhokjes omver. In Rio de Janeiro spring je van bergen af en scheur je door smalle straatjes en marktjes heen. Op andere banen word je achtervolgd door een op hol geslagen donut, race je tussen de dino’s of word je omringd door ufo’s.

Verder biedt het spel de ‘Cruis’n tour’, waar je één voor één alle tours kunt spelen, opgedeeld in vier moeilijkheden. Wanneer je goud hebt behaald in een moeilijkheid, speel je de volgende vrij en kan je je vaardigheden verder beproeven. Verder is er ook ‘Tijdritten’, waar je in je eentje kunt racen om een zo snel mogelijke tijdscore te halen. Als je liever even snel één race doet, kan je bij ‘Enkele race’ onmiddellijk een baan uitkiezen en gassen. Alle 29 levels hebben ook 3 sleutels om te verzamelen die over de baan verspreid liggen. Deze zijn nodig om nieuwe voertuigen vrij te spelen en geven je een reden om de banen constant opnieuw te spelen. Doordat je zo snel gaat en er soms meerdere paden zijn, krijg je de sleutels maar zelden in één keer.

Cruis’n Blast heeft behoorlijk wat voor je om vrij te spelen. Er zijn 23 auto’s (of helikopters, ufo’s, triceratopsen, hamerhaaien en eenhoorns) waarmee je kunt racen. Deze zijn verder aan te passen met verschillende kleurlakken, neonlichten, stickers en andere accessoires. Voordat je je auto helemaal kunt aanpassen, moet je wagen wel eerst het juiste level hebben bereikt. Dat doe je door meer races met je auto te winnen, maar gelukkig gaat dat best wel snel. Daarnaast heb je ook nog geld nodig om de upgrades te kopen, maar ook dat is erg makkelijk te verzamelen. Je hoeft dus nooit uren te grinden om je favoriete auto zo mooi mogelijk uit te rusten. Hadden we al gezegd dat je kunt racen als een eenhoorn? Of een triceratops? De verschillende auto’s zijn zonder twijfel een van de hoogtepunten van dit spel.

Pijlsnel lichtspektakel

Wat meteen opvalt aan Cruis’n Blast is wat voor een plezierig spel het is om naar te kijken en te luisteren. De muziek is energiek en intens, wat de perfecte match is voor een hyperactief racespel. Maar de twaalf auto’s racen met zo’n moordlust over de banen heen dat je ogen er in het begin wel even aan moeten wennen. Het scherm is zo druk en de kleuren zijn zo sterk dat het allemaal maar moeilijk te bevatten is. Gelukkig went het snel en daarna zit je te gieren van het lachen om de absurditeit op je scherm. Er zijn nu eenmaal maar weinig spellen waarin je kunt spelen als een hamerhaai die autogeluiden maakt en vlammen uit zijn vinnen spuwt terwijl je rondjes door de lucht draait.

Het hele spel heeft simpelweg een actieve en gezellige sfeer die je onmiddellijk in een goede stemming brengt. Het is daarom extra leuk om dit spel met wat vrienden te delen. Je kunt maximaal met z’n vieren tegelijk spelen en ondanks de drukte op het scherm blijft het eigenlijk altijd wel mogelijk om te zien wat je aan het doen bent. Je scheurt met een rotvaart door de levels heen, die allemaal nog behoorlijk gedetailleerd zijn voor het feit dat je ze dus eigenlijk maar nauwelijks te zien krijgt. In single player lijkt de framerate over het algemeen stabiel te zijn, ook in handheldstijl. Het is vooral in multiplayer dat je ziet dat de framerate het toch moeilijk begint te krijgen. Het werd nooit zo instabiel dat het storend was, maar je kon zeker wel een verschil merken tussen single- en multiplayer.

Vals goud

Tot dusver hebben we veel geprezen over Cruis’n Blast. Het is erg leuk om te spelen in zowel single- als multiplayer. Maar wat opvalt, is dat er totaal geen mogelijkheid tot online spelen is. Geeneens leaderboards. Voor mensen die hun racen dus graag online doen kan dat een behoorlijke domper zijn. Daarnaast is het spel al met al niet erg lang. Na een uur of twee spelen heb je bijna alle features van het spel al wel gezien. Het blijft gelukkig erg leuk om de banen constant opnieuw te spelen, maar veel meer kan je ook niet echt doen. En nogmaals, het tekort aan online betekent dat je alleen de single player en lokale multiplayer hebt om jezelf mee te vermaken. Voor de een is dat voldoende om alsnog heel veel lol te hebben, maar voor de ander kan het ook een dikke teleurstelling zijn.

Conclusie

De meningen over Cruis’n Blast zullen waarschijnlijk erg uitlopen. Als je zat te wachten op een nieuwe online racer die Mario Kart van z’n troon kan stoten, dan moet je helaas verder zoeken. Maar we hebben zelden een spel gespeeld dat zo absurd en charmant is als Cruis’n Blast. Het is een fantastische party game die bij een ieder verwarde grijns op z’n gezicht zal toveren. Er is gewoon iets intens vermakelijks aan lichtgevende eenhoorns, ufo’s en andere maffe wagens die door knotsgekke banen racen om die eerste plek te behalen. Voor ons was die hilariteit zeker de moeite waard.

+ Intense en hilarische arcade-actie

+ Divers aanbod aan auto’s en aanpassingsmogelijkheden

+ Leuk om te spelen in single player en in lokale multiplayer

– Geen online

– Al binnen een paar uur heb je alles wel gezien

DN Score: 8,3