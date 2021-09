Release datum, nieuwe trailer en demo voor The Lightbringer

Deze indie game krijgt een bult informatie tegelijkertijd!

Eerder dit jaar werd The Lightbringer aangekondigd, een puzzel platformer die een mix tussen platforming en “light combat” beloofde. Voor wie op informatie over deze indie titel zat te wachten heb ik goed nieuws, aangezien gisteren de release datum is vrijgegeven. In een nieuwe trailer werd aangekondigd dat de game gepland staat voor 7 oktober. Dat niet alleen, voor iedereen die de game van te voren wil proberen is er nu een demo te spelen, die je kunt downloaden in de eShop. De trailer kun je hieronder bekijken.

The Lightbringer is een verhaal gedreven platformer, dat zich afspeelt in een wereld overgenomen door een corrupte kracht. De mensen van deze wereld gebruikten namelijk eeuwenlang een kracht afkomstig van eeuwenoude monolieten. Hiermee kon men comfortabel leven, maar dit veranderde toen één clan steeds meer kracht ging gebruiken. Iets kwaadaardigs ontwaakte onder de monoliet, wat langzaam maar zeker de hele wereld overnam als een zwarte teer achtige substantie. Bijna de gehele wereld is hieraan ten onder gegaan, maar een legende spreekt van The Lightbringer, een persoon die door middel van licht de wereld terug kan nemen.