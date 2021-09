[Preview] Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R

Fast & Furious Spy Racers geniet al een tijd van succes op Netflix, maar binnenkort komt er een spel voor uit. Wij konden hem alvast testen.

Fast & Furious is een langstaande franchise met niet alleen meerdere films, maar ook spin-offs waaronder een animatie serie. Van deze serie komt in november een nieuw spel uit gericht op 6- tot 14-jarigen. Niet alleen zul je kunnen racen als bekende leden van de Spy Racers, maar ook als de gang waar je het tegen op neemt. Dankzij een digitaal evenement konden wij alvast een kijkje nemen naar het spel in actie.

Met Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R is het mogelijk om ook voor het eerst kennis te maken met de cast van de serie. De ontwikkelaars hebben het spel zo ontwikkeld dat er geen voorkennis nodig is van de films of serie waardoor het dus geschikt is voor iedereen die een racespel wilt spelen. Zeker aangezien het een simpel te begrijpen spel is met simpele mechanics.

Hoewel we niet het volledige spel hebben kunnen zien is er wel bekend dat je vijf verschillende locaties hebt met unieke racetracks. Zo kom je onder andere langs de Sahara en Los Angeles. Je hoeft ook niet bang te zijn dat het saai racen is zonder obstakels want Fast & Furious is geen Fast & Furious zonder wat speciale actie. Elke auto heeft namelijk toegang tot een viertal wapens die tegelijk op een wagen kunnen; er zijn in totaal 15 verschillende wapens. Zo kun je bijvoorbeeld het zicht belemmeren met een verfbom of turbo krijgen door Nitro te gebruiken. Deze wapens laden tijdens het rijden op en kunnen dus niet onbeperkt gebruikt worden waardoor je al enigszins tactisch moet nadenken over wanneer je wat wilt gebruiken.

Er zit ook een multiplayer-modus in het spel. Wanneer je couch co-op wilt spelen is het mogelijk om met maximaal twee spelers te racen en via online met maximaal zes. Als je alleen speelt zijn de races met acht racers dus het verschil hier is opvallend. De reden was volgens de ontwikkelaars om meer overzicht te houden en om meer lobbies te laten spelen. Wat de keuze logischer maakt voor online, maar voor offline klinkt dit als onzin. Zeker als games als Mario Kart al jaren vier spelers mogelijk maken.

Audiovisueel geeft het spel je echt het gevoel midden in de animatieserie te zitten. De stijl is levendig en erg kleurrijk en bovendien is de muziek toepasselijk voor een actievol spel als dit. Je moet niet te veel details verwachten van het spel, maar het is ook niet dat dat gemist wordt.

Totaal gezien ziet Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R er uit als een prima racer voor het jongere publiek. Hoeveel skill er nodig is later in het spel hebben we niet kunnen zien, maar zeker het begin moet voor iedereen te doen zijn. Wel vind ik de keuzes met multiplayer redelijk apart want zeker de jongere groepen zullen sneller offline tegen elkaar racen.