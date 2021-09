The Legend of Zelda: Skyward Sword soundtrack box set komt in november uit in Japan

De first press limited editie komt zelfs met een muziekdoosje die "Ballad of the Goddess" afspeelt.

Bijna 10 jaar geleden kwam The Legend of Zelda: Skyward Sword alweer uit voor de Wii en in juli dit jaar is er ook een HD-remake uitgekomen voor de Switch. Waar er voor de Wii echter een limited editie uitkwam met het spel, een gouden Wii Remote Plus en de soundtrack, kwam voor de Switch alleen het spel uit met een setje Joy-Con die je apart moest kopen. Vandaag heeft Nintendo echter aangekondigd dat ook de soundtrack van The Legend of Zelda: Skyward Sword uit zal komen als box set.

Van deze soundtrack box set komen twee versies uit: de standaard editie en de first press limited editie. De standaard editie bevat 5 cd’s die worden geleverd in een uitvouwbare hoes met artwork van de game erop. De first press limited editie bevat dezelfde 5 cd’s in een uitvouwbare hoes met andere artwork, een muziekdoosje die “Ballad of the Goddess” afspeelt en een luxe doos waar de uitvouwbare hoes en het muziekdoosje inzitten. De standaard editie kost 5500 yen terwijl de first press limited editie 8800 yen kost.

Beide edities van deze soundtrack box set komen op 23 november uit; 10 jaar na de release van The Legend of Zelda: Skyward Sword voor de Wii. Hoewel deze box sets officieel niet in Nederland te koop zullen zijn, kunnen ze wel geimporteerd worden via bijvoorbeeld Amazon Japan.