Switch launch trailer Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Prince’s Edition

Volg een jonge prins tijdens zijn avontuur om een nieuw koninkrijk op te zetten

Het tweede deel in de Ni no Kuni franchise, Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, is vandaag verschenen op de Nintendo Switch. Het gaat hier om de Prince’s Edition, die naast de originele game ook de DLC’s : “The Lair of the Lost Lord” en “Tale of a Timeless Tome” bevat. Om de release te vieren heeft Level 5 een trailer online gezet, waarin je de game nog even van zijn beste kant kunt zien. De trailer kun je hieronder bekijken.

In Ni no Kuni II volg je het verhaal van Evan Pettywhisker Tildrum, de jonge heerser van Ding Dong Dell. Hij wordt onttroond tijdens een verraderlijke coup, en zet uit om een nieuw koninkrijk op te bouwen. Dit moet hij doen zonder strijd, welke de wereld van Ni no Kuni moet herenigen. Gelukkig hoeft Evan dit niet alleen te doen. Zijn vrienden Roland, Tani, Batu en Lofty staan voor hem klaar, eveneens een soort van wezentjes die de Higgledies heten. Deze Higgledies zijn onmisbaar tijdens gevechten, aangezien ze niet alleen voor buffs en debuffs kunnen zorgen maar ook Even en zijn vrienden helpen aanvallen.