Shiny Zacian en Zamazenta krijgen distributie in Zuid-Korea

Deze sprankelende legendes worden eindelijk vrijgegeven.

Er is vandaag voor Pokémonfans in Zuid-Korea een wel erg speciale pre-order bonus afgekondigd. Als je daar Pokémon Brilliant Diamond, Shining Pearl of het Brilliant Diamond & Shining Pearl Dubbelpakket pre-ordert, krijg je namelijk een code voor een Shiny Zacian of Shiny Zamazenta in Pokémon Sword en Shield. Dit is de eerste keer dat spelers ooit een Shiny variant van deze Pokémon hebben kunnen krijgen. De Zacian en Zamazenta die je kunt vangen in Pokémon Sword en Shield kunnen namelijk nooit Shiny zijn.

De codes zullen in Zuid-Korea worden uitgegeven tussen 19 november en 31 december. Voor de rest van de wereld is er momenteel nog geen aankondiging gedaan, maar dat gaat geheid nog gebeuren. Distributies voor de Shiny versies van Xerneas en Yveltal en van Solgaleo en Lunala zijn bijvoorbeeld ook altijd wereldwijd uitgebracht. Je hoeft dus gelukkig niet in blinde paniek een Zuid-Koreaanse pre-order plaatsen. Waarschijnlijk komen wij binnenkort ook wel aan de beurt.

Als je zit te snakken naar meer Mystery Gifts, vergeet dan niet om je op tijd in te schrijven bij de Pokémon Trainer Club. Als je je voor 25 september opgeeft voor marketingmails, dan krijg je op 7 oktober een code voor Dada Zarude en een Shiny Celebi. Dit ter ere van Pokémon de Film: Geheimen van de Jungle, die vanaf 8 oktober te zien is op Netflix.