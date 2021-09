Castlevania Advance Collection lijkt er toch echt aan te komen voor de Switch

Goed nieuws voor alle Castlevania fans!

Een paar maanden geleden werd Castlevania Advance Collection al gerate in Australië waarna er een stilte volgde. Deze stilte werd doorbroken door nog een rating in Taiwan en de bijbehorende platforms voor het spel. Zo werd het spel gemarkeerd als Multiplatform. Een van de platformen die op de lijst stond van platformen was de Nintendo Switch. Het spel is echter nog officieel aangekondigd maar zal volgens geruchten de volgende drie titels bevatten. Zo bevat de Castlevania Advance Collection: Castlevania: Circle of the Moon (2001) Castlevania: Harmony of Dissonance (2002), and Castlevania: Aria of Sorrow (2003). Een daadwerkelijke releasedatum is nog niet bekend. Wel weten we bijna zeker dat deze collectie er aan zit te komen.

