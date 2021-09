Star Wars Hunters uitgesteld naar 2022 – wél nieuwe trailer

We zullen wat langer moeten wachten op Star Wars Hunters .

Zynga en Lucasfilm Games hebben vandaag naar buiten gebracht dat Star Wars: Hunters is uitgesteld naar 2022. De gratis te spelen online shooter zou aanvankelijk eind dit jaar uitkomen. Om het langere wachten wat te verzachten krijgen we wél een nieuwe trailer voorgeschoteld welke je hieronder kunt bewonderen.

Star Wars: Hunters draait om het uitvechten van online multiplayer gevechten. In een periode tussen Return of the Jedi en The Force Awakens zul jij een team moeten samenstellen om het sterrenstelsel te helpen vrede te krijgen. Of je nu voor de Rebellion, Bounty Hunters of Imperials kiest, alles is mogelijk in deze game.

Zodra er meer bekend is over een nieuwe releasedatum houden we je natuurlijk op de hoogte.