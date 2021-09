[Review] Fuga: Melodies of Steel – Een verborgen parel

Fuga: Melodies of Steel is een prachtig verhaal met enkele tragische momenten, maar maakt het dat automatisch een goeie game?

Fuga: Melodies of Steel is een tactische-RPG die plaatsvindt in een WW2-setting. Zo is de wereld in rep en roer door de gevreesde Berman-troepen. Deze hebben het vooral gemunt op de dorpen van de Felineko’s, de normale bewoners van het land. Zoals je wellicht aan de namen kunt zien zijn de Bermanen de honden en de felineko’s de katten in het verhaal. Gelukkig is dit niet een typisch katten vs honden verhaal, aangezien beide kanten wel een beetje gemengd zijn. Het verhaal focust zich op een groep kinderen waarvan het dorp plotseling wordt aangevallen door de Berman-troepen.

Terwijl hun familie ontvoert en vermoord wordt, vluchten de kinderen naar een grot om te schuilen. In deze grot vinden ze een gigantische stalen tank genaamd de Taranis. De kinderen zijn eerst bang voor de gigantische machine maar zien het al snel als een mogelijkheid om terug te vechten. Beetje bij beetje wordt het grote stalen monster een plek die alle kinderen hun thuis noemen. Zo staan de twee oudste kinderen altijd klaar om de jongeren kinderen te helpen. Zo bevechten de kinderen de bermanen met een reeks van wapens, ontmoeten ze nieuwe kinderen die zich aansluiten bij de groep en komen ze onverwachte obstakels tegen.

Welkom op de Taranis

Het verhaal zit bijzonder goed in elkaar en komt op sommige aspecten overeen met de Tweede Wereldoorlog. Het middelpunt van dit spel zijn echter de kinderen en de onderlinge relaties die zich tussen hun ontwikkelen. Tijdens hun reis verblijven alle kinderen in de veilige muren van de Taranis. Een gigantisch moordmachine met een redelijk comfortabele binnenkant. Zo hebben de kinderen verschillende ruimtes ingericht met een reeks aan verschillende faciliteiten. Zo hebben ze een keuken om in te koken, bedden om in te slapen, een boerderij om eten te groeien en nog veel meer. In het spel heb je namelijk twee verschillende stukken gameplay die je om de zoveel tijd tegenkomt. Je hebt de gevechten en de tussentijdse pauzes die je in de Taranis doorbrengt.

Tijdens de gevechten ga je automatisch vooruit en stop je op verschillende punten op de weg voor een evenement. Deze evenementen kunnen verschillen van normale gevechten, moeilijke gevechten of kisten vol met rantsoenen en spullen. Als je met een gevecht evenement in aanraking komt, begint een gevecht pas echt. Aan de linkerkant zie je de Taranis met aan de rechterkant een mix aan vijandige machines.

De kinderen vechten altijd in paren en worden sterker naarmate zowel hun level als vriendschap hoger wordt. Ook heeft elk kind een uniek wapen die goed aansluiten op de zwaktes van de vijanden. Zo bestaan er drie verschillende type wapens in het spel: kanonnen, granaatwerpers en sluipschutters.

De kinderen met een kanon kunnen veel schade aanrichten maar hebben een lage kans om te raken, granaatwerpers zitten in het midden en sluipschutters doen minder schade maar hebben een hoge kans om de vijand te raken. Zo worden sluipschutters vaak gebruikt om de beschermlaag van de vijandige machines te doorbreken.

Je nieuwe familie

Naast het vechten is er nog een belangrijk gedeelte in het spel waar je rekening mee moet houden: de kinderen. Tijdens de pauzes in het spel waar de kinderen uitrusten in de Taranis krijg je verschillende mogelijkheden om je team sterker te maken. Je krijgt in totaal 20 AP die je kunt gebruiken op de verschillende faciliteiten van je stalen huis. Zo kun je koken en de vaardigheden van de kinderen verhogen, ingrediënten laten groeien op je boerderij en verschillende machines upgraden in je werkplaats.

Verder is er ook nog een slaapplaats waarin je vermoeide en gewonde kinderen weer op de been helpt, is er de mogelijkheid om op expedities te gaan en daar kostbare spullen te vinden en kun je vissen naar spullen. Ondertussen moet je ook nog rekening houden met de banden van de kinderen, aangezien deze een invloed hebben op hoe krachtig je bent in een gevecht. In het Taranis gedeelte van het spel loop je namelijk rond met een 3d karakter in een 2.5d omgeving.

Dit is heel leuk aangezien je dit groot wapen vanbinnen kunt ontdekken. Je moet wel nadenken over welke kinderen je met elkaar laat praten, aangezien iedereen een ander voordeel heeft in een paar. Ieder kind heeft namelijk een unieke passieve vaardigheid die geactiveerd wordt in een gevecht. Er zijn in een gevecht namelijk drie verschillende paren actief waarvan er slechts één kind per paar actief kan zijn. Zo ben je niet alleen maar tactisch bezig in de daadwerkelijke gevechten maar moet je ook goed opletten hoe je je 20 AP elke keer gebruikt. Gebruik je de energie om de banden van kinderen te versterken? Ga je koken om hun vaardigheden te verhogen of ga je op een expeditie om spullen voor de upgrades te halen? Die keuze ligt helemaal bij jou.

De kracht van vriendschap?

Kinderen hebben ook nog bij elke pauze een specifieke wens die ze op een blaadje schrijven voor je. Bij het vervullen van deze wens worden ze gelukkig, waardoor een unieke speciale aanval beschikbaar wordt tijdens een gevecht. Dit is ook weer een aspect van het spel waar je rekening mee moet houden.

In een gevecht heb je ook speciale aanvallen die moeten opladen. Deze kunnen alleen opladen als beide kinderen gelukkig zijn en enigszins een band met elkaar hebben. Aangezien dit een redelijk krachtige aanval is, kun je het niet direct gebruiken. Soms is het zelfs een beter idee om de aanval te sparen voor moeilijke gevechten. De kinderen hebben geen individuele HP maar ze kunnen wel gewond raken of een andere debuff oplopen. Elke debuff heeft weer een nadeel voor het kind en zal je erg in de weg zitten als je dit niet tijdig oplost. Dit betekend niet dat je helemaal geen hp hebt, de algemene hp van de Taranis is namelijk de hp waarop je moet letten. Als deze naar nul gaat dan explodeert de hele machine en komen alle kinderen om.

Om dit tegen te gaan moet je goed omgaan met de kinderen die zich aan boord bevinden. Tijdens een gevecht kun je ook nog de verschillende paren verwisselen. Dit is soms nodig als de huidige paren niet goed zijn tegen de mix van vijanden waartegen je moet vechten. Het wisselen van paren gaat gemakkelijk en snel en is een aspect van het spel die je vaak moet gaan gebruiken.

Als echt alles misgaat heb je nog de kans om één kind op te offeren en de “Soul Beam” te gebruiken. Hiermee win je meteen het gevecht met een gigantische vernietigende laser. Het enige grote nadeel is dat je hiermee een kind verliest. Deze heb ik persoonlijk nooit gebruikt omdat ik graag een complete groep wilde op het einde. Er zijn zeker stukken in het spel geweest waar ik het bijna moest gebruiken maar heb het desondanks gelukkig nooit hoeven te gebruiken.

Welk pad kies jij?

Het spel laat je verschillende paden kiezen tijdens het gevecht-gedeelte met elk zijn eigen reeks aan evenementen. Zo heb je een veilig pad, een normaal pad en een gevaarlijk pad. De kans dat je de soul beam moet gebruiken als je een paar keer achter elkaar het gevaarlijk pad pakt is redelijk groot. Let er dus op dat je goed kijkt naar de gezondheid van zowel de Taranis als je groep voordat je een pad kiest.

Op een moeilijk pad zul je veel moeilijke machines tegenkomen die je het leven zuur maken en veel schade kunnen aanrichten. Op het normale pad vind je minder intimiderende machines en wat meer stops om je levens bij te vullen. Veilige paden hebben vaak heel weinig daadwerkelijk gevechten en hebben meestal alleen maar wat spullen en wat veilige stops. Het beste pad dat je kunt nemen is een gebalanceerde combinatie van moeilijke, normale en veilige paden.

Dit spel is niet alleen maar een tactische-RPG maar ook een visual novel. Het verhaal wordt namelijk verteld door tekst, 2d art van alle karakters en Japanse stemmen. Helaas kun je niet echt grote keuzes maken die het daadwerkelijke hoofdverhaal beïnvloeden in deze visual novel. Je hebt wel de keuze om een kind dood te laten gaan, waarbij alle dialoog van het karakter zal verdwijnen. Wel hebben deze keuzes een grote impact op het einde van het verhaal, dus let hier op als je aan het denken bent om de Soul Cannon te gebruiken. Het is namelijk mogelijk om het spel uit te spelen zonder deze tragische optie ooit te moeten kiezen.

Prachtige stijl

Fuga maakt gebruik van een prachtige waterverf-achtige stijl die het spel alleen maar mooier maakt. Zelfs in de 3D-omgevingen vertaalt deze stijl zich enorm goed. Verder is het stemacteerwerk enorm goed gedaan in het spel, helaas zijn er geen Engelse stemmen beschikbaar. Toch wisten de Japanse stemmen me over te halen en op een enorm goeie manier de verschillende personages neer te zetten. Op een of andere manier kunnen de Japanse stemmen vaak wat beter de emoties overbrengen dan de doorsnee Engelse stemmen in een bepaald spel. Verder is de muziek die gebruikt wordt in het spel ook dik in orde en is het thema van de baasgevechten zelfs ingezongen!

Conclusie

Fuga: Melodies of Steel is tactisch op een groot aantal vlakken. Zo moet je niet alleen goed opletten in de daadwerkelijke gevechten zelf maar moet je ook goed kijken welke kinderen je met elkaar paart. Zo zijn de onderlinge relaties tussen de kinderen net zo belangrijk als hun levels. Ook hun dagelijkse leven in de Taranis is van grote invloed, zo moeten ze een goed leven krijgen in hun stalen huis om zo goed mogelijk presteren in de oorlog.

Het klinkt wellicht een beetje gek, een tiental kinderen die een grote duidelijke tank besturen. Maar samen met dit unieke aspect, de interessante verschillende persoonlijkheden van de kinderen en het bitterzoete verhaal maakt het dit spel wel een verborgen parel. Ik heb geluk dat mijn oog op dit spel was gevallen anders had ik er wellicht nooit over gehoord. Wil je een meeslepende tactische-RPG spelen die genoeg unieke aspecten bevat om je wel even zoet te houden? Dan is dit spel zeker iets voor jou!

+ Enorm veel tactische aspecten waardoor je veel moet nadenken

+ Het is zo moeilijk als je het zelf maakt

+ Een uniek en duister verhaal

+ Grote en interessante reeks aan personages

– Soms geen tijd om alle personages helemaal te leren kennen door de AP restrictie die je hebt

DN-Score: 8.5