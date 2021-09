Vier nieuwe liedjes van Just Dance 2022 in beeld

Eén, twee, drie, dans. Eén, twee, drie, dans.

Het is inmiddels alweer drie maanden geleden dat Just Dance 2022 werd aankondigd door Ubisoft. Hoewel we toen kennis konden maken met een bepaald aantal liedjes weten we nog lang niet op welke nummers we later dit jaar allemaal kunnen gaan dansen. Gelukkig zijn er vandaag weer vier nieuwe liedjes verschenen op het officiële YouTube-kanaal van Just Dance, waaronder Chandelier van Sia. Switch-bezitters kunnen over een paar maandjes op 4 november aan de slag met de nieuwste Just Dance-titel.

In Just Dance 2022 kun je namelijk dansen op de liedjes van je favoriete artiesten, zoals Level Up van Ciara, Believer van Imagine Dragons, Run the World (Girls) van Beyoncé en Nails, Hair, Hips, Heel van Todrick Hall. Deze nieuwste versie van Just Dance zal net zoals vorig jaar weer 40 nieuwe nummers bevatten waar je helemaal los op kunt gaan.

Ben je benieuwd hoe de vier nieuwe nummer eruit zien en klinken? Bekijk dan onderstaande video’s!

Een paar dagen terug werd er trouwens ook nog een ander liedje geüpload die nu al te spelen is via Just Dance Unlimited, maar later ook beschikbaar gaat zijn voor Just Dance 2022. Mocht je die video gemist hebben, bekijk dan onderstaande video waarin we voor het eerst kennis maken met het nummer Rock Your Body van Justin Timberlake.