[Review] Family Trainer – laat de hele familie bewegen!

Een leuke manier van bewegen voor jong en oud!

Inmiddels kun je op de Nintendo Switch al verschillende spellen spelen waarmee je jouw lichaam flink kunt laten bewegen. Zo kunnen Switch-bezitters bijvoorbeeld aan de slag met Ring Fit Adventure, Fitness Boxing en sinds kort ook met Family Trainer. Family Trainer, welke in andere landen bekend staat als Active Life: Outdoor Challenge, verscheen oorspronkelijk in augustus 2008 in Europa op de Wii, maar de fitnessgame heeft nu ook haar weg gevonden op Nintendo’s hybride console. Afgelopen week heb ik mijn lichaam flink aan het werk gezet en in deze review lees je mijn ervaringen van Family Trainer.

Pak jouw Joy-Con en de beenband erbij

De technologie verandert constant en het zal je dan ook niet heel erg verbazen dat de speelwijze van Family Trainer op de Nintendo Wii zo’n dertien jaar terug heel anders was. In plaats van een controller op een bepaalde manier te gebruiken was er een speelmat ontwikkeld voor het spel. Soortgelijke speelmatten worden tegenwoordig niet echt meer gebruikt en daarom moest er een andere oplossing komen voor de Switch-versie van Family Trainer, namelijk de beenband. Als je Ring Fit Adventure in huis hebt gehaald dan weet je wel hoe de beenband eruit ziet, maar nog belangrijker, dan heb je die al. Wat ik namelijk best wel een vreemd vind is dat Family Trainer zowel digitaal als fysiek verkocht wordt. Dan klinkt dat op zichzelf niet heel raar, maar dat betekent wel dat als je Ring Fit Adventure niet zou hebben dat je aan een digitaal kopie niks hebt omdat de beenband dan ontbreekt. Mijn advies is dan ook aan jullie, als je na het lezen van deze review Family Trainer graag in huis wilt halen, om dan de fysieke versie te kopen. Je krijgt dan namelijk meteen twee beenbanden zodat er ook nog eens een tweede speler mee kan bewegen.





Als je Family Trainer voor de eerste keer opstart komt er een uitlegvideo tevoorschijn die precies laat zien hoe je de linker Joy-Con in de beenband moet doen en tevens hoe je deze om jouw been moet plaatsen. Dit wordt op een erg simpele en rustige manier uitgelegd waardoor iedere speler dit zal begrijpen. Mocht je deze uitlegvideo nogmaals willen zien, wat handig kan zijn als er bijvoorbeeld andere familieleden of vrienden over de vloer komen, dan is het clipje trouwens ook nogmaals te bekijken. Nadat je er helemaal klaar voor staat leert het spel je heel handig nog even de basis van het spel. In drie verschillende minigames leer je rennen, springen en een combinatie van deze twee. Als dat eenmaal achter de rug is kun je een personage kiezen, die zelfs jouw Mii kan zijn, en daarna kun je daadwerkelijk aan de slag met alles wat Family Trainer te bieden heeft.

Spring, ren, hurk en stamp in verschillende actieve minigames

Family Trainer heeft een aantal verschillende interessante modi waaruit je kunt kiezen. Zo is er de zogenoemde Outdoor Island-modus die bestaat uit Free Play, Outdoor Adventure en Exercise Training. De naam Free Play geeft het eigenlijk al weg, maar in deze modus kun je alle 16 minigames los van elkaar spelen op de volgorde die jij wilt. De spelletjes variëren van touwtje springen tot het beklimmen van een waterval en het meppen van kleine schattige molletjes. Helaas zijn alle minigames vanaf het begin af aan al ontgrendeld en je hoeft daar dus geen moeite voor te doen. Hoewel je vrijwel in elke minigame dezelfde acties moet uitvoeren zoals springen, rennen, hurken, stampen en de Joy-Con bewegen, voelt toch elk spelletje verschillend aan omdat je steeds nét iets anders moet doen. Daardoor hebben de spelletjes in Family Trainer, ondanks dat ze in elke modus hetzelfde zijn, toch voldoende variatie wat mede komt doordat vele minigames ook nog een moeilijkere variant hebben. Het is wel jammer dat niet elke minigame even goed werkt. Hoewel ik bij het spelletje Pipe Slider zelf iets fout deed, werkt de besturing bij het kajakken zeer onprettig. Hier heb ik namelijk van alles geprobeerd, maar ik ben toch wel tot de conclusie gekomen dat deze minigame helaas niet goed werkt.

Het is me toch gelukt om de finish te halen!

In de Outdoor Adventure-modus zijn er bepaalde minigames achter elkaar samengevoegd in een soort van parkour. Dit betekent trouwens niet dat deze minigames vloeiend in elkaar overgaan, wat eigenlijk wel heel gaaf had geweest, maar dat je deze spelletjes achter elkaar moet spelen en daarbij een bepaalde score moet halen. Je kan deze modus eventueel zien als een soort korte avontuur modus, want er zijn namelijk verschillende moeilijkheidsgraden waarmee je aan de slag kan gaan. In de Outdoor Adventure-modus is het trouwens ook mogelijk om jouw eigen parkour te creëren. Je kunt dan kiezen uit maximaal vijf minigames die je achter elkaar wilt spelen. Hierdoor hoef je, in tegenstelling tot Free Play, niet de hele tijd op zoek te gaan naar een spelletje als je zojuist een minigame hebt gespeeld.

Als laatste is er dan nog de modus Exercise Training, waarin je voor een nog langere periode achter elkaar je lichaam kunt bewegen. Dit zijn nog steeds dezelfde 16 minigames, maar dan zijn ze verwerkt in een volledige workout die minimaal drie en maximaal tien minuten duurt. Deze workouts zijn gesorteerd op bepaalde categorieën waardoor je in één oogopslag kunt zien welk deel je van jouw lichaam gaat trainen. Deze modus heeft onder andere een rustige workout, een training voor je bovenlichaam, eentje om je conditie te trainen en nog veel meer.

Hoewel deze verschillende modi misschien erg op elkaar lijken heeft toch elke modus een soort van haar eigen doelgroep. In Free Play kun je namelijk lekker rustig aan doen, wat leuk is voor jongere kinderen, en met de Excercise Training-modus ben je bijna aan het sporten omdat je voor een lange tijd jouw lichaam aan het bewegen bent. Wat mij wel is opgevallen is dat Family Trainer toch echt gericht is op iedere speler. Natuurlijk kan het intensief zijn om voor een lange tijd veel spelletjes achter elkaar te spelen, maar in het algemeen zijn andere fitnessgames voor de Nintendo Switch een stuk vermoeiender. Family Trainer is vooral een erg leuke manier om iedereens lichaam in de familie te laten bewegen, voor zowel jong als oud. Een toffe bijkomstigheid is ook nog eens dat je met z’n tweeën bepaalde minigames samen kunt spelen, maar let er wel op dat je dan een extra set Joy-Cons nodig hebt.

Ga voor goud!

Wat ik in spellen altijd super leuk vind om te doen is objecten verzamelen. Zoals ik hierboven al aangaf zijn alle minigames meteen vanaf het begin al ontgrendeld, maar ondanks dat valt er gelukkig nog wel het een en ander te verzamelen. In Family Trainer kun je namelijk verschillende medailles bemachtigen, wat je kunt doen door verschillende missies te voltooien. Deze missies variëren van het behalen van een bepaald aantal medailles, het uiterlijk van je personage veranderen, een bepaalde snelheid halen tijden het rennen en nog veel meer. Uiteraard is de ene missie makkelijker en de andere weer wat moeilijker, maar alsnog ben ik verbaast dat er zo ongelofelijk veel medailles zijn. Er zijn er namelijk 100 die je in bezit kunt hebben! De verzamelvoorwerpen doen trouwens verder niks, maar ze zien er wel heel leuk uit. Voor mij maken deze medailles het echt een stuk leuker om alsmaar door te gaan totdat het mij lukt om een bepaalde missie te halen. Daardoor biedt het in mijn ogen echt wel extra meerwaarde en het is sowieso een stuk leuker dan dat je continu bezig bent met het verbeteren van jouw eigen highscore.





Een kleurrijke verschijning

Wat ik leuk vind om te zien is dat Family Trainer echt zijn eigen stijl heeft. Natuurlijk ziet elke minigame er anders uit, maar als je mij een plaatje van dit spel zou laten zien zou ik heel snel doorhebben dat het afkomstig is uit Family trainer. Dit komt deels door de manier hoe de personages uitzien. Deze hebben namelijk vrij grote handen in vergelijking met de rest van het lichaam. Hierdoor heb hebben ze een beetje een cartoon-achtige look. Tevens is de game erg kleurrijk waardoor het voor de hele familie leuk is om naar te kijken. Ook klinkt de muziek in deze titel klinkt onwijs vrolijk en past daardoor erg goed bij het uiterlijk. Met het audiovisuele gedeelte is er dus absoluut niks mis voor een fitnessgame als deze.





Conclusie

Family Trainer is een erg vermakelijk spel die geschikt is voor een zeer grote doelgroep. Het is leuk dat de 16 minigames op allerlei verschillende manieren zijn ingepakt waardoor deze titel meer variatie heeft dan dat het op het eerste oog lijkt. Wel is het jammer dat de besturing bij sommige spelletjes niet altijd even goed werken, met name bij Kayak Attack, en dat deze fitnessgame nogal prijzig is. Voor de fysieke versie van Family Trainer betaal je momenteel namelijk €59,99 euro, wat 10 euro meer is dan de digitale versie waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt zonder beenbanden. Wel is de titel erg leuk vormgegeven met vrolijke kleuren en leuk uitziende personages en de muziek complimenteert het uiterlijk ook nog eens. Als je op zoek bent naar een spel voor de Nintendo Switch waarbij je jouw lichaam op een leuke en actieve manier kunt bewegen, en je het tevens ook leuk vindt dat iemand mee kan doen, dan is het zeker de moeite waard om naar Family Trainer te kijken.

+ Leuk voor jong en oud

+ Audiovisueel leuk vormgegeven

+ Het verzamelen van medailles

+ Een vermakelijke manier om het lichaam te bewegen

– De minigames hoeven niet te worden ontgrendeld

– De besturing is net niet helemaal optimaal

– Aan de prijzige kant

DN-Score: 7,4