P25 music onthuld laatste details Pokémon 25: The Album

Het is eindelijk bekend wanneer het speciale album verschijnt en welke nummers erop staan

Op 15 oktober is het zover: het officiële verjaardagsalbum van Pokémon verschijnt dan in zijn geheel. Als afsluiter van een jaar lang muziekspektakel brengt The Pokémon Company samen met Capitol Records het album met 14 speciale nummers uit.

In februari begon het programma van P25 Music met het online optreden van Post Malone, gevolgd door Electric van Katy Perry in mei. Vervolgens kwamen er drie nummers uit in augustus en verschenen iets later een paar variaties op die nummers. Toch hebben we een aantal nummers nog niet gehoord. Zo zijn onder andere de nummers van J Balvin, Lil Yachty en Jax Jones nog niet verschenen.

Pokémon is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot verreweg de grootste franchise ter wereld en daarom werd dit jubileum dan ook groots gevierd. Het album is alvast te bestellen/pre-saven op verschillende muziekdiensten via deze site. Ook is een fysiek album al verschenen op Bol.com. De volledige tracklist is als volgt:



Tracklist van Pokémon 25: The Album

Katy Perry – Electric Jax Jones – Phases (with Sinead Harnett) Mabel – Take It Home Lil Yachty – Believing J Balvin – Ten Cuidado Cyn – Wonderful Vince Staples – Got ‘Em Louane – Game Girl Tierra Whack – Art Show Post Malone – Only Wanna Be With You (Pokémon 25 Version) Yaffle – Reconnect (feat. Daichi Yamamoto & AAAMYYY) (staat alleen op de digitale versie) Mabel – Take It Home (ZHU Remix) Cyn – Wonderful (ZHU Remix) Vince Staples – Got ‘Em (ZHU Remix)