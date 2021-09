Ontwikkelaars Daemon X Machina willen vervolg maken

Een vervolg zit eraan te komen, maar we zullen geduldig moeten zijn.

Deze maand is Daemon X Machina twee jaar oud geworden. Het mecha-spel werd oorspronkelijk aangekondigd tijdens Nintendo’s E3 presentatie in 2018 en kwam het jaar erop uit in september. Om dat te vieren hield de ontwikkelaar, Marvelous, op zondag een livestream. Tijdens deze stream deed producer Kenichiro Tsukuda ook een woordje over de toekomst van de serie.

Het onderstaande citaat is een Nederlandse vertaling van de Engelse vertaling die door Nintendo Everything is gemaakt:

“Dit is nog geen echte aankondiging, maar ik zou graag met helderheid willen zeggen dat we met een vervolg aan de slag zullen gaan. We hebben eerst de tijd nodig om te experimenteren, maar we zijn wel gemotiveerd. We willen onze speler-base altijd vergroten aan de hand van hoe de tijden en hoe spellen zelf veranderen, dus we willen iets maken dat daarbij past. Dat is hoe we ervoor staan, maar zoals ik al zei, het zal tijd gaan kosten.”

Nogal vage woorden dus, maar het is een fijne verrassing dat Marvelous graag verder wil met de serie. Gezien de originele Daemon X Machina als eerste op Nintendo Switch uitkwam en daar kennelijk goed is verkocht, kunnen we verwachten dat dit vervolg ook op de Switch zal gaan verschijnen. We zullen alleen dus nog een tijdje moeten wachten.

Zit jij op een vervolg van Daemon X Machina te wachten? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!