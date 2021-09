[Review] Lost in Random – Gooi jouw dobbelsteen want ‘Random Rules’!

Ga op avontuur in dit gotische sprookje.

Lost in Random is een spel van uitgeverij Electronic Arts, een grote naam in de game wereld waardoor de verwachtingen toch wel vrij hoog zijn. Sinds afgelopen vrijdag staat dit gotische sprookje te koop in de eShop, en ik zal je in deze review vertellen of het een go of een no-go is. Gaan we gigantisch verdwalen of vinden we de weg? Je leest het hier.

Ben ik nu al verdwaald?

Wanneer het spel start is het gelijk omschakelen: wat is dit voor wereld? Waarom spelen kinderen met een dobbelsteen? Over welke koningin hebben ze het? En… wat gebeurt er allemaal?



In de vroegere wereld van dit spel bestond de ‘dice demension’, hier kon je een dobbelsteen gooien en met het puntenaantal kaarten kiezen. Dit zijn bijvoorbeeld wapens waarmee de tegenstander flink wat schade kon krijgen. Deze wereld lijkt niet meer te bestaan. Toch horen kinderen van ‘Onecraft’, de meest arme buurt in de wereld, de verhalen en spelen ze deze na met een zelfgemaakte dobbelsteen. Tot het lot toeslaat! De koningin komt kinderen kidnappen naar een andere wereld.



De hoofdrolspeler is Even, haar zus Odd komt haar in heel veel haast halen: ze moeten zich verstoppen voor de koningin! Ze rennen naar huis maar helaas worden ze gevonden, Odd moet rollen met de dobbelsteen en wordt meegenomen door de koningin, ze gaat als ‘zesser’ bij haar wonen. Hierdoor blijft Even met haar ouders achter, maar een jaar later heeft ze een droom over Odd. Dit zorgt ervoor dat het grote Lost in Random avontuur begint, Even gaat haar zus zoeken in de zes-wereld. Dit betekent wel dat ze wereld één tot en met vijf eerst moet trotseren.

Rollen maar!

Al vrij snel komt ze terecht in een verlaten landschap, waar allemaal levenloze dobbelstenen liggen. Één van de dobbelstenen schijnt toch te leven en redt Even die wordt aangevallen. Vanaf dat moment zijn ze onafscheidelijk en kunnen ze samen de tegenstanders verslaan. Dicey en Even reizen samen verder.



Door het gebruik van de pijl en boog van Even worden kristallen op de tegenstanders kapot geschoten, deze laten blauwe dobbelsteentjes achter die Dicey kan oppakken. De dobbelsteentjes zorgen er voor dat er speelkaarten geactiveerd worden, wanneer er genoeg geactiveerd zijn kan Dicey gegooid worden. Met het aantal punten is het mogelijk om de kaarten uit te zoeken, die zelf allemaal een bepaalde hoeveelheid punten kosten, dus hierbij is het verstandig om tactische keuzes te maken. Zo kan je bijvoorbeeld een health elixir krijgen of een tijdelijk zwaard om flink schade te maken op de tegenstander. In het begin kan Dicey alleen 1 en 2 gooien, maar naarmate je in de verschillende werelden komt, kan je Dicey nieuwe ogen geven. Kaarten zijn te koop bij een gezellige marktkoopman die rondloopt in een kast, deze koop je met muntjes die hier en daar te vinden zijn.



Het klinkt allemaal een beetje ingewikkeld, maar het is echt een leuke manier van vechten en het voelt helemaal niet als een kaartspel doordat je continu druk bezig bent de tegenstanders te raken. Een gedurfd maar erg goed uitgevoerd gevechtssysteem.

Tim Burton fans opgelet

Er heerst een grimmige sfeer in Lost in Random, wat helemaal in het straatje past van het verhaal. Mij deed het soms erg denken aan de gruwel-creaties van Tim Burton: de karakters en de omgeving zijn angstaanjagend en tegelijkertijd ook best wel schattig. Zo hebben de personages allemaal hun eigen karaktertrekjes en bijzonderheden en zijn de werelden aangepast aan het cijfer waar je op dat moment bent. Het is prachtig gemaakt en alle gesprekken zijn ingesproken, wel duren deze gesprekken soms erg lang terwijl je eigenlijk het liefste al verder zou gaan om de rest van de wereld te ontdekken, met als doel om je zus te redden uit zes-land!

Conclusie

Het is echt even een kwestie van er inkomen met dit spel, maar wanneer het verhaal en het gevechtssysteem eenmaal duidelijk zijn is Lost in Random een erg goede game! De grimmige maar schattige sfeer doet heel erg denken aan de creaties van Tim Burton, alles is prachtig vormgegeven en je verliest echt de tijd uit het oog wanneer je aan het rondlopen en vechten bent in de ‘Randomness’. De manier van vechten is uniek en werkt verslavend en door alle bijzondere personages die je tegen komt is Lost in Random echt een leuke afwisselende game.

+ Prachtige dark-fantasy sfeer met toffe landschappen en unieke personages

+ Unieke gameplay wat betreft de gevechten

+ Bijzondere personages

– De gesprekken zijn soms langdradig

DN-Score: 8