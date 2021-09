[Preview] The Addams Family: Mansion Mayhem – terug naar de basis

The Addams Family heeft het sinds de reboot in 2019 het prima, maar is het ook geschikt voor games?

De Addams Family-franchise gaat al een tijdje mee, maar zijn huidige vorm bestaat sinds de 2019 reboot. Deze gaf er een compleet nieuwe stijl aan en dus is er een nieuw tijdperk voor de bijzondere familie aangebroken. Op 24 september verschijnt dan ook het eerste consolespel die gebaseerd is op de reboot en wij konden er al even mee aan de slag.

Mansion Mayhem is een spel wat met één tot vier spelers gespeeld kan worden en bevat een uniek Addams Family verhaal. In het spel probeert een bezoeker namelijk het huis van de familie over te nemen. Het is dus aan jou om Wednesday, Pugsley, Gomes en Morticia Addams the helpen om deze indringer te verslaan.

Zoals te verwachten is met een serie als The Addams Family richt het spel zich op de jongere spelers. De besturing is simpel te begrijpen en er zijn weinig echt belangrijke elementen om te verzamelen en ook de voorwerpen die je als vaardigheid kunt gebruiken zijn erg basis. Dit maakt het dus voor jongeren een perfecte platformer om mee te beginnen. Het nadeel is wel dat het een erg kort spel is met maar 24 levels.

Hoewel het spel dus volledig alleen te spelen is, merk je dat er echt gericht is op multiplayer. De normale levels zijn goed speelbaar in je eentje dat wel, maar op het punt van de minigames ontbreekt elke vorm van plezier. De minigames die ik heb geprobeerd zijn allemaal spellen die tegen elkaar leuk zijn om te doen, maar wanneer je alleen speelt er geen reden is om het goed te doen. Bovendien is er geen minimale score die je moet halen of iets dergelijks.

Grafisch ziet Mansion Mayhem er gelikt uit, zeker voor een spel met deze doelgroep. De kleuren en omgevingen geven je echt de sfeer van de films mee. Daarnaast bevat de game ook nog de bekende personages uit de film en is de hele stijl ook gelijk aan de animatiefilms. Dit zorgt ervoor dat het een feest van herkenning is voor fans.

Conclusie

Voor €39,99 weet ik niet zeker of het spel het waard is. De gameplay is solide en het heeft prima mechanics en verrassingen, maar voor iets meer geld zijn er uitgebreidere platformers beschikbaar. Je hebt namelijk maar 24 levels en 12 minigames. De levels zelf zijn prima en redelijk lang, met genoeg te doen, maar de minigames slaan de plank mis wanneer je alleen speelt.