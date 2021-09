[Review] WarioWare: Get it Together! – Een groot feestje

WarioWare keert terug, en hoe!

In 2003 konden we voor het eerst kennis maken met de WarioWare-serie, toen verscheen WarioWare, Inc.: Minigame Mania. Daarna verschenen er nog verschillende delen en inmiddels is het tijd voor het nieuwste deel op de Nintendo Switch genaamd WarioWare: Get it Together! Kunnen we ons weer heerlijk vermaken met de meest bizarre microgames zoals we gewend zijn van de serie? Dat lees je in deze review.

Een micro introductie

Voor wie de serie niet kent eerst een korte introductie. Daar kan ik meteen kort over zijn want de opzet is simpel. In de WarioWare-titels moet de speler verschillende soorten microgames oplossen binnen een bepaalde tijd. Deze superkleine spelletjes moet je werkelijk binnen enkele seconden oplossen en zijn vaak ook heerlijk bizar. Ze variëren van het springen door een hoepel tot het gelijk zetten van een wekker of iemand zijn baard af te scheren. Zelf maakte ik voor het eerst kennis met de WarioWare-serie op de Nintendo DS. Het gloednieuwe touch-screen was perfect om al die maffe microgames op te spelen. Later speelde ik WarioWare: Smooth Moves op de Wii, welke goed gebruik maakte van de Wii Remote. Het was tot nu toe kenmerkend aan de serie: de WarioWare-spellen maakte op een originele manier gebruik van nieuwe hardware. Met WarioWare: Get it Together! slaat Nintendo een iets andere weg in.

De WarioWare cast is geheel speelbaar!

WarioWare: Get it Together! speel je simpelweg met enkele knoppen op de Joy-Con en van bewegingsbesturing is al helemaal geen sprake. Dit keer zijn het de verschillende personages die voor een unieke ervaring zorgen. Elk speelbaar personage heeft namelijk een speciale vaardigheid waardoor ze een microgame op een unieke wijze kunnen voltooien. Elke microgame is daardoor met ieder personage uit te spelen, alleen verschilt de manier waarop. Dit keer zijn vrijwel alle bekende personages uit de serie speelbaar. Naast Wario kun je spelen met onder andere Mona, Young Cricket, Ashley, Dribble and Spitz, 9-VOLT en Jimmy T. Waar Wario kan vliegen en een dash-attack kan doen, kan Young Cricket bijvoorbeeld hoog springen en rijdt Mona op een scooter en heeft ze een boemerang tot haar beschikking. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de unieke eigenschappen van onze favoriete personages uit de serie.

De vraag is natuurlijk of dit dan ook écht toegevoegde waarde biedt. Daar kan ik volmondig ja op zeggen, dat is absoluut het geval. De microgames speel je in de meeste gevallen met een team die bestaat uit meerdere personages. Dat betekent dat elke microgame op enorm veel verschillende manieren te spelen is. In enkele seconden moet je niet alleen een microgame uitspelen, je zult eerst ook razendsnel moeten bedenken welke vaardigheid bij het personage hoort waar je het spelletje mee speelt. Zeker wanneer de snelheid van de microgames toeneemt kan dit heerlijk uitdagend zijn en in multiplayer mode juist heerlijk chaotisch en komisch zijn. De game kent een uitgebreide story mode waarbij je in elk ‘level’ een nieuw personage unlockt en leert kennen. Zo leer je beetje bij beetje de verschillende personages kennen. Nee, het verhaal is niet boeiend (iets met bugs die in Wario’s nieuwe game zijn gekropen) en de story mode speel je met enkele uren uit, maar het leuke is dat WarioWare: Get it Together! dan pas écht gaat beginnen.

Story mode uit? De game begint pas net

Wanneer je de story mode uit hebt openen er namelijk enorm veel nieuwe opties en modi. Zo kun je aan de slag in de Wario Cup waarin je wekelijks een nieuwe uitdaging,kunt voltooien en je scores online kunt delen. Denk aan 35 microgames achter elkaar op een absurd tempo met een vooraf bepaald personage. Doordat je jouw score online kunt delen, en je natuurlijk goed wilt scoren, speel je de uitdaging voor je het weet opnieuw en opnieuw. Het is een slimme toevoeging die de speelduur van de game aanzienlijk verlengd. Het is natuurlijk geen volledige online speelstand, maar wel degelijk een prima toevoeging. Daarnaast zijn er allerlei Variety Packs voor leuke sessies microgames en kun je in de play-o-pedia spelletjes los spelen en oefenen. Dit alles zorgt ervoor dat je zowel in je eentje als samen getrakteerd wordt op nog uren speelplezier. Nintendo heeft werkelijk alles uit de kast gehaald om de nieuwste WarioWare-titel zo uitgebreid mogelijk te maken, met succes! Natuurlijk kun je alle game modi ook samen met iemand spelen, iets wat de game tot een perfecte party game maakt.

Audiovisueel

Audiovisueel gezien is WarioWare: Get it Together! een heerlijke game. De funky muziek tijdens de speelsessies is wat we van de serie kennen en wat ook echt bij de serie past. De tussenfilmpjes zijn heerlijk melig en alles ziet er strak en kleurrijk uit. Verder draait het spel ook enorm soepel, al had ik op dat vlak ook echt niet anders verwacht. Als ik dan toch een minpuntje moet noemen, dan is het dat Wario wat weinig spreekt. Maar ach, dat neemt de pret van WarioWare: Get it Together! absoluut niet weg.

Conclusie

Een vermakelijke story mode, ruim 200 maffe microgames en meer dan 20 speelbare personages die elk op hun eigen manier de microgames kunnen spelen. Tel daar de verschillende game modi zoals de Wario Cup bij op en je krijgt WarioWare op zijn allerbest. Met WarioWare: Get it Together! haalt Nintendo werkelijk alles uit de serie wat mogelijk is, en dat verdient een hele nette score!

+ Een frisse wind door het microgames concept.

+ Een heerlijke story mode….

+ …en een game die pas begint als de story mode is uitgespeeld

+ Audiovisueel sterk

– Als ik dan toch iets moet noemen, Wario praat wat weinig

Eindcijfer: 9,0