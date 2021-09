[Review] Kitaria Fables: Een actie-RPG die soms erg traag is

Kruip in de huid van een Nyanza en red Paw Village van agressieve monsters. Is deze combi van een actie-RPG met het boerderijleven succesvol?

In Kataria Fables kruip je in de huid van Nyanza von Whiskers, een katachtige soldaat. Samen met jouw metgezel Macaron word je uitgezonden naar Paw Village. Voorheen woonde jouw opa ook in deze stad, maar deze is recent overleden. Gelukkig staat zijn boerderij nog wel leeg, dus al snel trek je hier voorlopig in. Het is jouw doel om Paw Village veilig te houden, aangezien alle monsters in de wereld agressief zijn geworden. Waar de monsters en inwoners voorheen nog samen leefden, is dit nu niet meer mogelijk. Naast het veilig houden van Paw Village, moet je dus ook nog eens opzoek naar wat deze agressiviteit bij de monsters veroorzaakt.

Redelijk eenvoudige gameplay

Kitaria Fables is een typische actie-avontuur RPG gecombineerd met het boerenleven. Na een aantal in-game dagen zal vrijwel elke dag bestaan uit deels gewassen kweken en deels de wereld verkennen, missies voltooien en tegen monsters vechten. Qua gewassen telen is het eigenlijk ontzettend simpel. Je ploegt je veld, plant zaadjes, geeft je gewassen elke dag wat water en je kunt je gewassen oogsten. Het duurt over het algemeen twee tot vier dagen voordat je gewassen volgroeid zijn en voor je deze kunt oogsten. Vervolgens kun je deze gewassen weer gebruiken om diverse gerechten te maken, welke jouw levenspunten weer bijvullen.

Daarnaast is ook het gevechtssysteem redelijk simpel. Je begint alleen met een zwaard waarmee je aanvallen. Verder kun je aanvallen van vijanden ontwijken door te rollen met de Y-knop. Later kom je erachter dat je magie kunt gebruiken, waardoor jouw aanvallen een stuk uitgebreider worden. Zo hoef je niet meer met alleen je zwaard te vechten, maar kun je ook aanvallen uitvoeren op een langere afstand. Daarnaast kent de game ook een grote hoeveelheid verschillende monsters. Elk monster heeft natuurlijk zijn eigen aanval, wat voor een fijne afwisseling zorgt. Daarnaast heb je monsters in de wereld zelf rondlopen en monsters in kerkers. De monsters in de wereld zijn redelijk makkelijk te verslaan. Ook kom je hier soms bazen in tegen, maar die vallen jou pas aan als jij eerst aanvalt. De monsters in de kerkers zijn wel al wat moeilijker, maar als je de aanvallen blijft ontwijken valt het allemaal ontzettend mee.

Een aantal tekortkomingen

Tijdens het spel moet je allerlei missies voltooien; zowel hoofdmissies als zijmissies. Wel zijn bepaalde zijmissies ook vereist om te voltooien voordat je verder kunt met de hoofdmissies. Of een bepaalde zijmissie vereist is voor de hoofdmissie, staat alleen nergens vermeld. Daarnaast zou het ook fijn geweest zijn als missies op een wereldkaart zouden verschijnen, aangezien het soms totaal niet duidelijk is waar je een bepaalde missie moet vinden. De huidige wereldkaart bestaat eigenlijk alleen uit een grote kaart waarop alle gebieden staan aangegeven; met een actieve missie verschijnt er een blauw lijstje over een gebied heen. Het andere nadeel van deze gelimiteerde kaart is dat je niet weet welke monsters in welk gebied zitten. Als je dus bepaalde monsters moet verslaan, moet je echt nog onthouden hebben in welk gebied deze monsters zich bevinden. Een journal was hierbij bijvoorbeeld handiger geweest.

Daarnaast ben je van RPG’s misschien wel gewend dat het soms behoorlijk grindy kan worden later in het spel. In Kitaria Fables is dit echter gelijk vanaf het begin al redelijk erg het geval. Bij één van de eerste missies krijg je bijvoorbeeld al de vraag of je 10 angels van bijen kunt verzamelen. Je hebt aan het begin echt maar één gebied waar je bijen kunt vinden. Daarnaast respawnen vijanden niet als ze zijn verslagen; daarvoor moet je eerst naar een ander gebied toe en vervolgens weer terug naar het vorige gebied. Aangezien de laadtijden om van het ene gebied naar het nader te gaan vrij lang duren, ben je best lang bezig met het verzamelen van deze angels. Later in het spel wordt dit zelfs alleen nog maar erger. Ook moet je redelijk aan het begin al ontzettend veel materialen gaan verzamelen om wapens te upgraden.

Een schitterende uitstraling

Natuurlijk heb ik hiervoor een aantal tekortkomingen genoemd, maar deze game bestaat lang niet uit alleen maar negativiteit. De uitstraling van de game is namelijk geweldig en je merkt gewoon dat op elk detail is gelet. Af en toe merk je wel wat framedrops tijdens het spelen, maar dat is gelukkig niet heel storend. Ook heeft de game een local multiplayer-functie, wat het spelen nog leuker maakt. Je kan namelijk met zijn tweeën het hele spel doorspelen en zelfs bepaalde cutscenes zijn veranderd voor deze modus. De vijanden worden alleen niet moeilijker, waardoor de multiplayer-functie het spel wel wat makkelijker maakt.

Conclusie

Kitaria Fables is een spel wat vol potentie zit, maar wat niet helemaal tot uiting komt. Het spel is gemakkelijk te begrijpen en is ook zeker vermakelijk. Wel mis ik echt een aantal dingen in deze game zoals een iets uitgebreidere kaart, een journal waar iets meer informatie instaat en had ik het persoonlijk fijner gevonden als het grindfest pas iets later in de game naar voren zou komen. Verder ziet de game er wel schitterend uit en is het zeker leuk om deze game samen met iemand anders te spelen. Mocht je de “tekortkomingen” niet erg vinden en opzoek zijn naar een leuke actie-RPG, dan kun je Kitaria Fables voor €19,99 zeker niet laten liggen. Mocht je hier, net zoals ik, niet echt tegen kunnen zijn er natuurlijk genoeg alternatieven op de Switch.

+ Spel is makkelijk te begrijpen en zit redelijk eenvoudig in elkaar

+ Het is leuk om de game samen met iemand te spelen

+ De game ziet er schitterend uit

+ Een iets gedetailleerdere kaart was fijn geweest

– Het grindfest begint redelijk vroeg in de game

– Niet altijd duidelijk waar de volgende hoofd-/zijmissie is

DN-Score: 6,5