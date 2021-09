[Preview] My Friend Peppa Pig – net als de serie

Wij konden al even aan de slag met het kinderspel My Friend Peppa Pig

Zelf ben ik net wat te oud om Peppa Pig in mijn jeugd te hebben gezien, maar op dit moment is het simpel getekende varkentje bijna niet weg te denken uit het leven van kleine kinderen. In My Friend Peppa Pig zul je een uniek verhaal in de wereld van Peppa ontdekken waarin jij de nieuwe vriend bent van Peppa.

Dankzij het platform Parsec was het mogelijk om online stukjes van het spel te spelen voordat de game verschijnt op 22 oktober. Vanaf dat moment is het spel voor €39,99 verkrijgbaar voor de Switch, PC, PS4, Xbox One en PS5/Xbox Series via backwards compatibility.

Wat meteen al opvalt is de moeite die de ontwikkelaars erin hebben gestoken om het echt op de serie te laten lijken. Niet alleen is de tekenstijl volledig gelijk aan de animatieserie, ook de stemmen van de personages en verteller zijn dat voor de meeste talen, waaronder Nederlands. Je hoeft dus niet bang te zijn dat kinderen het niet gaan begrijpen, want het is volledig in het Nederlands ingesproken.

Dan heb je de besturing, je hoeft bij Peppa Pig geen moeilijke capriolen uit te halen. Je hebt namelijk maar vier mogelijke interacties in de wereld. Dat is lopen met de joystick, springen, interactie hebben met de omgeving en het menu openen. Elke knop wordt door middel van een korte tutorial ook uitgelegd waardoor er niets aan toeval wordt overgelaten.

Het verhaal draait eigenlijk niet echt op Peppa zelf, maar om haar nieuwe vriend die ze aan het begin gaat ontmoeten. Die nieuwe vriend, het personage wat jij speelt, kun je zelf instellen op basis van een aantal keuzes. Zo kun je kiezen tussen een aantal dieren, kleuren en of je een accessoire op wilt. Zelf had ik bijvoorbeeld een vos gemaakt met een piratenhoed op. Wanneer je Peppa ontmoet wilt ze je van alles laten zien en zul je op een nieuwe manier kennis maken met vele iconische plekken uit de serie zoals Peppa’s huis, de dagopvang en meer. Je bent enorm vrij in wat je wilt doen, hoe lang je het wilt doen, hoe vaak en in welke volgorde. Dat maakt het voor kinderen erg fijn aangezien er geen druk is om verder te spelen en iedereen op zijn eigen snelheid kan spelen.

Conclusie

Wanneer je als ouder een spel zoekt wat een kleuter ook kan begrijpen dan ben je met Peppa aan het goede adres. Niet alleen bevat het Nederlands gesproken tekst, maar ook de besturing is erg simpel om door te krijgen. Je hebt geen levens en verder zijn er geen moeilijke momenten. Kortom, perfect als je kind fan is van Peppa Pig en klaar is voor wat interactiefs.