Nintendo verlaagt de prijs van de Nintendo Switch

De prijs van het huidige Nintendo Switch-model zal iets omlaag gaan. Nintendo zal de prijs daarvan in haar eigen online winkel verlagen met zo’n 20 euro en het is aannemelijk dat uiteindelijk de meeste winkels mee zullen gaan met deze prijs. Als reden voor de prijsdaling van het huidige model heeft Nintendo tegenover de website Europgamer laten weten dat dit een gevolg is van de wisselkoersen én de aankomende launch van Nintendo Switch OLED. Volgende maand zal de Switch OLED verschijnen en daarmee wordt het prijsverschil tussen beide versies meteen iets groter. Inmiddels is de Switch bij verschillende winkels al in prijs verlaagd. De reactie van Nintendo tegenover Eurogamer over de prijsdaling kun je hieronder vinden:

More than four and a half years after its first release, Nintendo Switch continues to have strong sales momentum in Europe. After carefully weighing up a variety of factors, including currency exchange rates in Europe and the upcoming launch of Nintendo Switch – OLED Model, we decided that now was the appropriate time to change the European trade price of Nintendo Switch.