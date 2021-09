Nieuwe Grand Prix Tetris 99 staat in het teken van WarioWare

Behaal 100 punten om een WarioWare: Get It Together!-thema te krijgen!

Vandaag is er weer een nieuwe Grand Prix voor Tetris 99 aangekondigd door Nintendo. Deze 24e Grand Prix staat in het teken van WarioWare: Get It Together!, die net is verschenen op de Nintendo Switch. Zoals gebruikelijk kan je ook nu door 100 punten te verzamelen een exclusief thema in het teken van WarioWare: Get It Together! vrijspelen. Je kunt vanaf 17 september meedoen en het event loopt het gehele weekend.



Ga jij proberen dit thema van WarioWare vrij te spelen? Laat het ons weten in de reacties. Onze review van WarioWare: Get It Together! staat inmiddels ook online en dat resulteerde in een prachtige 9!