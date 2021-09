Nieuwe trailer Life is Strange: True Colors

Het leven blijft raar, ook in deze nieuwe trailer.

Square Enix en Deck Nine hebben een nieuwe trailer online gezet van Life is Strange: True Colors. De trailer is om de release van de game te vieren op andere platformen. De game stond ook gepland voor de Switch, maar moest vorige maand plotseling uitgesteld worden. Wanneer de game dan wel op de Switch zal verschijnen is helaas nog niet bekend, al zal het wel dit jaar zijn. De trailer kun je in ieder geval alvast hieronder bekijken.

In Life is Strange: True Colors speel je als Alex Chen, die al een lange tijd haar “vloek” onderdrukt. Ze kan sterke emoties van andere “zien” en deze eventueel zelf beleven, absorberen of aanpassen. Wanneer haar broer omkomt in een vreemd ongeluk kan Alex haar gave niet langer onderdrukken en zal ze haar krachten moeten gebruiken om de waarheid te vinden. Welke donkere geheimen liggen er begraven in dit kleine stadje?