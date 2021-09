Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 16.5 GigaByte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de derde week van september 2021 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set, maar liefst 16.5 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Prehistoric Life Puzzles, maar 73 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set – 16.5GB

FIFA 22 Nintendo Switch Legacy Edition – 12.6GB

Between Time: Escape Room – 6.8GB

Titan Chaser – 4.0GB

2weistein – The Curse of the Red Dragon 2 – 4.0GB

S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored – 3.3GB

Beyond Enemy Lines – Remastered Edition – 3.0GB

Project Winter – 2.3GB

A Juggler’s Tale – 2.1GB

Fisti-Fluffs – 1.6GB

Tails of Iron – 1.2GB

Squabble – 1.2GB

Elva the Eco Dragon – 1.2GB

MageQuit – 888MB

Chef’s Tail – 885MB

In My Shadow – 807MB

Catlateral Damage: Remeowstered – 721MB

Staxel – 576MB

Poker Pretty Girls Battle: Texas Hold’em – 510MB

Ruin Raiders – 359MB

BARRICADEZ ReVisited – 345MB

TOEM – 306MB

Razion EX – 281MB

Hampuzz – 253MB

Critadel – 248MB

Blind Postman – 234MB

Spectacular Sparky – 218MB

Centipede: Recharged – 194MB

Classic Logical Bundle (4in1) – 169MB

Galactic Invasion – 161MB

Crisis Wing – 121MB

Prehistoric Life Puzzles – 73MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!