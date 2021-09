[Review] Super Animal Royale – Een enorm schattig moordfestijn

De werelden van schattige diertjes en een hele reeks aan brute geweren komen samen! Gooi granaten naar je dierenvrienden of schiet ze met een van de vele geweren!

Super Animal Royale is een, zoals de titel suggereert, een 2D Battle Royal-game. In dit spel zijn het geen mensen die een geweer gebruiken, maar knuffelachtige diertjes! De wapens zijn ook niet schattiger gemaakt om het wat kindvriendelijker te maken. Zo is het geen vreemd beeld in de wereld van Super Animal Royale om een olifant met een AK47 te zien rennen. Naast de grafische kant van het spel voegt het niet heel veel nieuwe dingen toe. Zo kun je in een solo, duo of groep wachtrij gaan staan en wachten totdat het spel begint. In de tussentijd kun je met je nu nog dierenvrienden wat relaxen in de hoofdstad van het spel. Zodra het spel begint zit je in een bus op de rug van een gigantische vogel die over een stuk land vliegt. Zie je een stuk land waar je wel zou willen landen? Dan druk je op de knop en vlieg je zo met je kleine parachute naar beneden. Klinkt bekend? Deze aspecten zijn helaas niet heel origineel.

We waren toch vrienden?!

Zodra je op de grond komt met je dier start het daadwerkelijke spel. De dieren die eerst je vrienden waren, hebben nu een hele reeks aan gevaarlijke geweren. Geweren komen in verschillende geuren en kleuren, waarbij de kleur vaak zijn zeldzaamheid aantoont. Zo is grijs niet zeldzaam, groen zeldzaam, paars heel zeldzaam en oranje mythisch. Ook hebben ze altijd een basis wapen waarmee ze je bond en blauw kunnen slaan. Tijdens het verloop van het spel moet je in een veilige cirkel blijven zodat je niet geraakt wordt door het gas. Deze cirkel wordt steeds kleiner naarmate er tijd verstrijkt. Uiteindelijk blijft er één dier over, dit is dan de winnaar van het potje. Ook in dit aspect zit er niet heel veel vernieuwing in de basis formule van Battle Royale-games. Zelf had ik wat meer verwacht van het spel, vooral omdat ze juist het contrast hebben met schattige dieren met brute geweren.

Klonen maar!

Wel hebben ze buiten het hoofdspel een unieke functie waarbij het doorspelen wordt beloond met nieuwe diertjes. Na elk potje krijg je namelijk naast geld ook iets genaamd DNA. Welke DNA je precies krijgt na een potje is heel willekeurig. Met deze DNA kun je verschillende nieuwe diersoorten klonen zodat jij ze als speelbaar personage kunt gebruiken. Heb je al een hond maar krijg je nog steeds DNA van een hond? Geen zorgen! In deze gevallen kun je een nieuwe soort hond maken met meer DNA. Zo behoren populaire rassen zoals corgi’s en shiba’s tot de mogelijkheden. Het spel heeft een heel breed aanbod aan verschillende diertjes die je met alleen spelen kunt vrijspelen. In dit aspect is Super Animal Royale heel vrijgevig. Als je veel tijd stopt in het spel, dan krijg je ook meer dan genoeg beloningen. Helaas heeft ook dit spel last van de battle pass-functie. Zo krijg je wel enkele beloningen gratis, maar zijn enkele beloningen achter een betaalmuur vergrendeld. Gelukkig is dit alleen voor bepaalde outfits voor de diertjes en is het een leuke manier om de ontwikkelaars te steunen.

Conclusie

Super Animal Royale speelt het redelijk safe en daar is helemaal niks mis mee. Het leuke en unieke van het spel komt eigenlijk naar voren in het samenstellen van je eigen personage. Zo heb je heel veel diersoorten om uit te kiezen met daarin weer een heel breed aanbod aan rassen. Daarnaast krijg je nog een breed aanbod met verschillende kleren die je je diertje kunt aandoen. Zo kun je al heel veel kleren vrijspelen met het behalen van verschillende prestaties binnenin het spel. De grafische stijl is enorm grappig, aangezien het lijkt alsof het rechtstreeks uit een kinderboek komt. Maar dan heb je wel dat alle schattige diertjes op elkaar aan het schieten zijn met machinegeweren en snipers. Het enige jammere is dat ik wellicht iets meer had verwacht van de unieke twists binnen het Battle Royale-gedeelte van het spel. Aangezien hier wel genoeg ruimte voor was. Het spel is echter nog heel jong en wie weet wat er nog in de toekomstige updates zal zitten. Verder is het spel helemaal gratis en verlies je niks als je het eens speelt om het te proberen. Ik zou het in ieder geval heel erg aanraden als je een fan bent van dieren. Zelf kijk ik uit naar de toekomst van dit spel.

+ Uniek en leuk concept

+ Veel customizatie mogelijk

+ Veel gratis beloningen voor spelers die tijd stoppen in het spel

– Geen bijzondere nieuwe kernfuncties naast de normale formule van Battle Royale-titels

DN-Score: 7