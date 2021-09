Steden bouwen met dobbelstenen in Dice Legacy launch-trailer

Een stad bouwen op geluk, dat kan vanaf nu met Dice Legacy op de Nintendo Switch.

Dice Legacy werd eerder dit jaar aangekondigd voor de Nintendo Switch en nu de release een feit is, hoort daar natuurlijk ook een launch-trailer bij. Dice Legacy is een stadsbouwgame met dobbelstenen als basis in een mysterieuze wereld. Het spel is het best te omschrijven als een op geluk gebaseerde roguelike die jou de leiding geeft over het opbouwen van een complete stad. Dit doe je nadat jouw schip de kust bereikt van een onbekend continent.

Waar het ook in Dice Legacy de bedoeling is een stad te bouwen en leiding te geven over jouw mensen, kunnen hier dobbelstenen worden gebruikt om middelen te verzamelen en te bouwen. Heb je minder geluk en komt jouw worp niet uit zoals gehoopt? Dat beïnvloed het spel, want het is jouw nederzetting die daar de dupe van wordt.

De launch-trailer van Dice Legacy kun je hieronder bekijken. De game is nu verkrijgbaar voor 19,99 euro in de eShop.