[Review] A Monster’s Expedition – Een rustgevend puzzelspel

Kruip in de huid van een lief monster en ga op avontuur.

Van de makers van A Good Snowman is Hard to Build en Cosmic Expres is ook het puzzelspel A Monster’s Expedition verschenen. Draknek & Friends houdt het graag simpel in de spellen, maar is dat ook zo’n succes? We mochten het gelukkig voor jullie uit gaan zoeken, dus spring mee aan boord!

Inderdaad erg simpel

Zodra het spel start is het duidelijk wat je moet doen: bomen omgooien om een boomstam te krijgen, daarna moet je deze op een tactische manier naar het water rollen of kantelen zodat je een brug creëert. Het is wel belangrijk om de boom aan de juiste kant om te gooien, omdat je anders misschien niet uit komt met de puzzel. Op deze manier loop je dus van eiland naar eiland. Op den duur worden de puzzels wat uitdagender en moet je bijvoorbeeld door twee boomstammen te bundelen een vlotje bouwen. Terwijl je aan het ‘eiland-hoppen’ bent kom je er achter dat de kaart behoorlijk groot is: je kan snel reizen gebruiken door in een brievenbus te kruipen. De puzzels zijn zo nu en dan best een uitdaging, maar de meesten zijn makkelijk op te lossen na een interne ‘O, ja!’ hier en daar.

Eigenaardig

Terwijl je als vriendelijke monster van eiland naar eiland reist, kom je best wel gekke dingen tegen. Het blijkt dat deze wereld een groot museum is: een openluchtmuseum voor monsters. En het onderwerp? Dat zijn mensen, en hoe gek ze altijd alles doen. Dat kunnen monsters natuurlijk veel beter. Het komt een beetje eigenaardig over, maar er valt ook zeker humor in te zien.

Rustgevende sfeer

De grafische vormgeving is erg mooi gedaan en heeft door zijn kleuren en vormen een vrolijke sfeer, ondanks zijn simplisme. Het achtergrondmuziekje is betoverend waarvoor je helemaal niet gefrustreerd raakt wanneer het even niet lukt om een puzzel op te lossen om naar het volgende eiland te gaan. Eigenlijk is alles aan dit spel rustgevend en simpel: van de besturing tot de muziek en van de vormgeving tot het verhaal.

Conclusie

Ben je op zoek naar een spel waarbij je lekker achterover kunt zitten omdat de rust je tegemoet komt? Dan is A Monster’s Expedition hét spel voor jou. Puzzel er lekker op los en ontdek de wereld van de kleine eilandjes met bomen en onderdelen van dit enorme openluchtmuseum. Elk aspect in het spel is simpel maar zit mooi in elkaar, dus hij zeker de moeite waard om eens te bekijken wanneer dit jou aanspreekt. Zo nu en dan zijn de puzzels zelfs vrij uitdagend, maar over het algemeen ga je vrij snel door de puzzels heen.

+ Het spel en de puzzels zitten goed in elkaar

+ Heerlijk relaxed sfeertje

– Mist wel een beetje uitdaging hier en daar

DN-Score: 7,5