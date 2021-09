[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 37

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

Cruis’n Blast

Verschijnt op: 14 september 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Volgende week verschijnt deze te gekke racegame op Nintendo Switch! Bereid je voor op 30 uitdagende circuits om overheen te scheuren met één van de 23 aangepaste auto’s. Verwacht geen realistische racer maar wel heerlijke over de top arcade-actie. Rijd jij liever in een monstertruck of pak je vandaag de eenhoorn? (ja, je leest het goed). Speel alleen of met maximaal 3 vrienden deze aankomende arcade racer voor de Nintendo Switch. Vier spelers zullen tegelijkertijd kunnen racen, zowel op dezelfde console als local play. Wist je trouwens dat de gamer oorspronkelijk in 2017 in de arcadehallen verscheen?

Eastward

Verschijnt op: 16 september 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

In Eastward reis je via het spoor! Ontsnap uit de klauwen van jouw grote ondergrondse nachtmerrie Potcrock Isle en ga het avontuur aan met het Eastward duo. Sluit vriendschappen, los puzzels op, versla allerlei vijanden en overleef. Als John en Sam kan je vaardigheden combineren om in leven te blijven. Per trein ontdek je verschillende stadjes, kampen en donkere bossen. Het is zelfs mogelijk gerechten te maken in dit uitdagende spel!

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom

Verschijnt op: 17 september 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Samen met de jonge koning genaamd Evan ga jij op reis om een koninkrijk te stichten. Hierdoor kan je zijn wereld redden, zijn volk moet worden gered van een verschrikkelijk kwaad! Net zoals zijn voorganger heeft Ni No Kuni de typische tekenfilm vormgeving, ontwikkeld door LEVEL-5. Kunstenaar Yoshiyuki Momose heeft ook deze keer weer flink zijn best gedaan om een prachtige game neer te zetten voor alle fans. Maar ook als je nog niet bekend bent met Ni No Kuni is het zeker een aanrader!

Nexomon

Verschijnt op: 17 september 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99

Ben jij er klaar voor? Je kan in dit verhaal namelijk meer dan 300 unieke Nexomon vangen. Start door één van de zeven beginner-Nexomon te kiezen en begin je avontuur: versla vijanden, vang zoveel mogelijk verschillende Nexomon en red de wereld terwijl je dit doet! Bouw het beste team dat je kan voorstellen en ontdek 10 verschillende regio’s om in te kunnen trainen. Deze Pokémon look-a-like zal vanaf volgende week vrijdag verkrijgbaar zijn.