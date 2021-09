Launch-trailer WarioWare: Get It Together! toont knotsgekke microgames

Het is eindelijk weer tijd voor een gloednieuwe WarioWare-titel!

Nintendo-fans werden verrast door de aankondiging van WarioWare: Get It Together! tijdens de afgelopen E3 Direct en inmiddels is de game verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. In een gloednieuwe launch-trailer krijg je alvast voorgeschoteld wat je allemaal van de game kunt verwachten. Zoals we gewend zijn van de serie zijn dat met name veel hilarische spelletjes.

Ook in dit nieuwste deel draait alles namelijk weer om de meest bizarre en hilarische microgames. Je zult in je eentje of met zijn tweeën verschillende microgames moeten voltooien. Dit doe je door met één van de personages de microgame te doorlopen, maar er is dit keer wél iets nieuws. Elk speelbaar personage heeft een speciale vaardigheid waardoor ze een microgame op een unieke wijze kunnen voltooien.

