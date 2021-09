Bayonetta 3 nieuws bestaat maar PlatinumGames mag het nog niet tonen

Het is niet alsof de ontwikkeling van Bayonetta 3 stil ligt, ze mogen het simpelweg gewoon nog niet tonen.

Bayonetta 3 werd enkele jaren geleden voor het eerste getoond bij The Game Awards. Doormiddel van een trailer konden we zien hoe onze heks achtige heldin het weer flink te voorduren kreeg. Ook de community kreeg het sindsdien flink te voorduren, aangezien dat ook meteen het laatste nieuws was over Bayonetta 3. Hideki Kamaya blijft echter zeggen dat het spel gewoon progressie boekt en dat niemand zich zorgen hoeft te maken over een eventuele annulering. Zo wilt het team en Hideki graag nieuws delen over Bayonetta 3, hij geeft echter aan dat dit niet aan hun is. Iedereen in het team staat te springen om te laten zien wat ze tot nu toe gemaakt hebben maar ze hebben helaas nog geen groen licht gekregen. Hideki geeft aan in een interview met VGC dat hij ernaar uitkijkt om het spel aan de spelers te laten zien. Hij hoopt hierbij dat de community hem aan blijft steunen tijdens de laatste paar stappen.

Ook Atsushi Inaba, het hoofd van PlatinumGames, geeft aan dat de spelers zich geen zorgen hoeven te maken. Dus is Bayonetta nu geannuleerd? Volgens de mensen van PlatinumGames hoeven we ons hier geen zorgen om te maken. Wel hopen we dat we na vier jaar wachten op Bayonetta 3 snel iets van nieuws gaan krijgen. Wanneer denken jullie dat we iets van Bayonetta 3 gaan horen? Laat het ons weten in de reacties hieronder!