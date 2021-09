Prinny Presents NIS Classics Vol. 2 aangekondigd voor de Switch

NIS brengt meer klassiekers naar de Switch!

Afgelopen maand kwam Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 naar de Switch, twee klassiekers van NIS waarvan er één zelfs nog nooit eerder in het westen was verschenen. Nu heeft NIS gisteren volume 2 aangekondigd, dit keer met games die niet eerder op een Nintendo platform verschenen zijn. Het gaat hierbij om Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound (PS2) en ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman (PSP). Een trailer met de aankondiging kun je hieronder bekijken. De game staat gepland voor begin volgend jaar.

Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound volgt het verhaal van Lord Zetta, een meester in het gebied van tactische oorloogvoering. Zijn doel is om the Netherworld binnen te vallen en het over te nemen… als een boek. Gebruik slimme strategieën, krachtige magie en een hele sloot aan vreemde en vooral dodelijke wapens om het land over te nemen. Summon je leger door middel van het INVITE systeem en domineer het slagveld met nieuwe personages en een compleet nieuwe game mode. En ben je daarmee klaar? Dan kun je met ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman aan de slag, die het ultieme character creation system belooft. Werkend vanuit een simpele basis vecht je je weg omhoog, waarmee je randomly generated werelden bezoekt, allemaal om jouw een uniek verhaal te geven.