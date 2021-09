[Preview] Knockout Home Fitness – spierpijn hoort erbij, toch?

Spring van je stoel en beweeg jouw lichaam door middel van een spel!

Over iets minder dan een maand kunnen alle Switch-bezitters aan de slag met een nieuw spel waarin je het lichaam lekker gaat bewegen. Mogelijk heb je de game al voorbij zien komen in de Nintendo eShop, maar we hebben het hier nu natuurlijk over Knockout Home Fitness. De uitgever van deze titel, Marvelous Europe, heeft ons alvast de kans gegeven om vroegtijdig aan de slag te gaan met hun nieuwste spel. In deze preview lees je dan ook mijn bevindingen van de eerste paar workouts die ik heb gedaan.

Het begin van een nieuw sport avontuur

Als je voor de allereerste keer Knockout Home Fitness opstart, word je al meteen verwelkomd door één van de trainers die jou gaat ondersteunen en helpen om met plezier allerlei oefeningen te doen. Deze fitte trainer legt jou uit dat Knockout Home Fitness speciaal is ontworpen om op een juiste manier aan de slag te gaan met gemengde vechtsporten. Dit houdt in dat de verschillende sporten die deze titel bevat, waaronder boksen en karate, door elkaar worden gemixt in workouts. Het kan dus bijvoorbeeld voorkomen dat je lekker aan het boksen bent en in enen een trap in de lucht moet doen, welke natuurlijk afkomstig is uit karate.

Voordat je jouw lichaam aan het werk kan zetten, is het belangrijk dat je de polsbandjes goed vast doet aan de Joy-Con en dat je jouw gewicht en lengte invult, waardoor het aantal calorieën die je tijdens een workout verbrandt berekend kan worden. Nadat ik al deze informatie had ingevuld, kon ik eindelijk aan de slag met mijn eerste personal training van Knockout Home Fitness. Alhoewel dat dacht ik, want toen ik op deze modus had gedrukt werd er eerst nog heel even in het kort uitgelegd hoe de interface in elkaar zit, wat toch ook niet geheel onbelangrijk is.





Laat ik meteen maar zeggen dat ik de eerste personal training toch nog best wel pittig vond. De oefeningen op zichzelf waren niet heel erg moeilijk, want voor mijn gevoel was de eerste dag een beetje de basis qua bewegingen, maar de workout was bijzonder intensief. Dit klinkt misschien negatief, maar ik vind het eerlijk gezegd wel gaaf om te zien en te voelen hoeveel een spel met je lichaam kan doen. Niet heel onverwacht had ik de volgende dag spierpijn, maar toch wilde ik de game laten zien wat ik allemaal in huis heb. Hoewel ik er de eerste trainingsdag niet erg sportief uitzag, heb ik er de tweede dag voor gekozen om mijn sportkleren aan te trekken omdat ik het de dag ervoor toch wel erg warm had tijdens de training. Tot mijn verbazing was de tweede personal training, in tegenstelling tot de eerste, al een stuk ingewikkelder en was het dus maar goed dat ik mijn sportkleren had aangedaan. Er kwamen namelijk verschillende nieuwe acties bij en het tempo lag voor m’n gevoel ook iets hoger. Hoewel de spierpijn de tweede dag voor mij niet zo fijn was, vind ik het schema wat je van te voren te zien krijgt toch wel erg prettig. Hierdoor kun je jezelf indien nodig mentaal voorbereiden op wat komen gaat en weet je ook nog eens welke workouts en bijbehorende oefeningen er voor jou die dag klaar staan.

Voorlopige conclusie:

Knockout Home Fitness heeft mij in een paar dagen tijd toch best wel verrast. De workouts die ik al gedaan heb zijn intensief, waardoor je als speler echt het gevoel krijgt alsof je aan het sporten bent. Omdat de tweede dag al een stuk moeilijker was dan de eerste, ben ik erg benieuwd geworden of de volledige game niet al te intensief gaat zijn voor de beginnende sporter, maar dat is iets wat ik de komende tijd ga ervaren. Ook ben ik benieuwd of ik steeds minder last van spierpijn ga krijgen naarmate ik steeds vaker dezelfde oefeningen ga doen en natuurlijk of het leuk blijft om te sporten met deze titel. Wat ik al wel kan laten weten is dat ik aankomende weken in ieder geval vol positieve energie verder aan de slag ga met Knockout Home Fitness.