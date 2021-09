Gameplay trailer In Sound Mind – griezel mee!

Een retro horror avontuur, met een therapeut als hoofdrolspeler

Uitgever Modus Games en ontwikkelaar We Create Stuff hebben een gameplay trailer gedeeld van nieuwe psychologische horror-game In Sound Mind. Waan je in het stadje Milton Haven en los in deze enge omgeving puzzels op. De hoofdrolspeler is Desmond Wales, de therapeut van het kleine stadje. Hij wordt wakker in een oud, griezelig gebouw waar hij op onderzoek gaat en cassettes vindt van sessies met zijn cliënten. Door de cassettes af te spelen komt hij terecht op plekken die zich afspelen in de hoofden van zijn cliënten, hier vecht hij met de demonen van de desbetreffende persoon. Op deze manier is elk level een unieke uitdaging.



In Sound Mind is vanaf 28 september verkrijgbaar, ga jij hem kopen?