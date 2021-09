Atlus presenteert Shin Megami Tensei V Nahobino trailer

Het is aan jou om de wereld te redden van de ondergang.

Gisteravond deelden Atlus en Nintendo een nieuwe trailer voor Shin Megami Tensei V. De trailer toont nieuwe verhaalelementen en gevechtsfragmenten en geeft een dieper inzicht in de gebeurtenissen van het spel. Toch is Atlus tot dusver nog relatief vaag gebleven over de specifieke verhaal- en gameplayelementen van Shin Megami Tensei V. Zelfs wanneer je alle trailers tot nu toe hebt gevolgd, kan het nog onduidelijk zijn wat er nou allemaal gebeurt. Wij zetten het nog even voor je op een rijtje.

De hoofdpersoon is een normale scholier op Jouin Academy en is bevriend met Ichiro Dazai en Yuzuru Atsuta. Door omstandigheden belanden ze in een parallelle wereld genaamd Da’at, dat lijkt op een post-apocalyptisch Tokio. In deze wereld zijn goden en demonen verstrengeld in een gevecht dat dreigt over te vloeien naar de echte wereld. Wanneer monsters hen aanvallen wordt de speler gered door een vreemde man genaamd Aogami. De speler fuseert met deze man en verandert daardoor in een ‘Nahobino’, een goddelijk wezen met de kracht om het tij van de strijd tussen goden en demonen te keren. Hierna worden de hoofdpersoon en zijn vrienden gerekruteerd door Bethel, een organisatie met als doel om demonen te bestrijden.

Het verhaal lijkt nog veel dieper te gaan en zal ongetwijfeld veel onverwachte wendingen bevatten. Wat die wendingen zullen zijn, dat wil Atlus ons natuurlijk nog niet vertellen. Als je de nieuwste trailer nog niet hebt bekeken, dan hebben wij die hieronder nog even voor je neergezet. Shin Megami Tensei V komt op 12 november 2021 uit op Nintendo Switch.