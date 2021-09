[Review] Sokobond

Unieke puzzelgame met scheikunde elementen!

In 2013 kwam Sokobond, gemaakt door Draknek and Friends, voor het eerst uit en nu is het ook beschikbaar voor de Nintendo Switch. Deze studio staat bekend om de pittige puzzelgames en dit spel is geen uitzondering op deze regel. Het is namelijk een aparte mix van scheikunde en puzzels. Uniek is deze combinatie zeker, maar is het ook leuk voor niet-scheikundeliefhebbers? Dat lees je in deze review.

Simpele regels, maar o zo moeilijk

Sokobond gaat uit van een aantal simpele regels. Je hebt als speler de controle over een enkel atoom, afgebeeld als een cirkel met een letter erin, in een grid waar meer atomen zijn. Aan jou de taak om het atoom te verschuiven en verbindingen aan te gaan en zo een molecuul te vormen. De moeilijkheid zit hem in de verschillende hoeveelheid verbindingen een atoom aan kan gaan. Helaas wordt dit alles niet uitgelegd wanneer je de game speelt, maar het is ook zonder uitleg zeer intuïtief. De puzzels zijn zo ontworpen dat je gelijk merkt wat de bedoeling is. Wat ik een zeer leuke toevoeging vind is dat er interessante feitjes over de moleculen gegeven worden die je vormt in de levels. Zo leer je gelijk meer over de verschillende moleculen en eigenschappen ervan.

Meer dan genoeg puzzelplezier

Er zijn in Sokobond ruim 100 puzzels om vrij te spelen, daar ben je heel wat uurtjes mee zoet. De levels zijn verdeeld in verschillende gebieden en elk gebied heeft zo zijn eigen twist. Al deze elementen houden het leuk om de puzzels op te lossen. Wanneer alle twists gecombineerd worden, dan heb je namelijk met enorme hersenkrakers te maken. Dit vind ik een pluspunt, omdat je echt je best moet doen de puzzels op te lossen. Mocht je je door alle levels geworsteld hebben dan kom je een leuke Easter egg tegen, die iets te maken heeft met scheikunde.

Enig minpunt is dat je tegen het einde van deze titel langer dan één uur bezig kan zijn om een enkele puzzel op te lossen. Hier komt kennis van scheikunde dan weer wel goed bij te pas. Deze kennis maakt het namelijk makkelijker om te zien welke atomen er aan welke verbonden moeten worden. Zonder is de kans groot dat je niet weet waar te beginnen en dus compleet vastloopt bij de laatste paar puzzels.

Audiovisueel

Het ziet er allemaal zeer elegant en minimalistisch uit. Het simpele ontwerp past goed bij hoe het spel zich presenteert met de simpele regels. Op de achtergrond gebeurt er echt helemaal niets, waardoor de focus ligt op het oplossen van de puzzel. Verder uit het eenvoudige ontwerp zich ook in de muziek. Simpele tonen wanneer er iets gebeurt, maar verder alleen een rustgevend deuntje.

Conclusie

Sokobond is al met al een fantastische puzzelgame als je houdt van een uitdaging. Alles draait om een paar simpele regels wat zich ook goed audiovisueel uit. Het is alleen jammer dat je zonder kennis van scheikunde zeer slecht door de latere levels komt. Ondanks dat blijft het wel een aanrader vanwege de unieke combinatie van puzzelen en scheikunde in deze elegante game. Als je het niet erg vindt dat de stijl minimalistisch is en je een puzzelaar bent die van een uitdaging houdt, dan is Sokobond echt wat voor jou!

+ Uitdagende puzzels

+ Unieke combinatie van scheikunde en puzzelen

+ Audiovisueel uitstekend

– De prijs €8,19 is aan de hoge kant voor een simpele puzzelgame

DN Score: 7,5