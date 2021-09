[Review] Mickey Storm and the Cursed Mask – voor kinderen en volwassenen

Neem een verfrissende duik in deze toffe platformer!

Mickey Storm and the Cursed Mask is een game gemaakt met een reden. De ontwikkelaars zagen dat wereldwijd COVID aan de gang was en vonden het jammer dat kinderen wereldwijd niet op vakantie konden. Dat nostalgische gevoel van plezier en lange zomers dat jij en ik hebben als we terugdenken aan vakantie? Dat beleven kinderen deze zomer waarschijnlijk anders. Niks geen vakantie in een land dat op rood stond, en alhoewel pretparken en dergelijke inmiddels weer open zijn, zijn de limieten van de pandemie nog goed te zien. Nu kunnen een stel game ontwikkelaars daar ook niet zoveel aan doen, maar ze kunnen het in ieder geval proberen. En zo kwam Mickey Storm and the Cursed Mask tot stand. Een game voor kinderen met als doel iets leuks te geven aan die kinderen. Maar is dat gelukt of is het zijn doel voorbij geschoten?

Red je ouders uit de klauwen van Dr. Fisher!

Het verhaal is simpel genoeg. Jij speelt één van de Storm kinderen en als echte vloggers zijn jullie uitgenodigd om als eerste een nieuw zwemparadijs te komen bekijken. Je bent daar samen met je ouders, maar wanneer je enthousiast aan het rondkijken bent worden deze plotseling ontvoerd! Het park blijkt namelijk van de kwaadaardige Dr. Fisher te zijn, de aartsvijand van je ouders. Hebben je ouders dan vijanden? Jazeker, want dat zijn namelijk beroemde superspionnen! Om het geheel wat moeilijker te maken plaatst Dr Fisher een vloek op het waterpark door middel van een mysterieus masker, waardoor je ouders gevangen komen te zitten. Er rest jou niets anders dan het park te doorkruisen, op zoek naar stukjes amulet om de vloek te doorbreken en je ouders te redden.

Kleurrijke Platformer

De game speelt verder als een typische 2D platformer. Er zijn 74 levels, waarin je door het waterpark van Dr. Fisher probeert te navigeren. Je gebruikt hiervoor de vele waterglijbanen die het park rijk is, waarbij je springt, glijd en stunts doet om het einde te halen. En alhoewel dit redelijk simpel is zit daar toch een bepaalde moeilijkheid in. De game maakt namelijk veel gebruik van momentum, wat betekent dat je nog best rekening moet houden met de richting en stroom van het water. Tegen het water in gaan is nog best lastig, en als je een bepaalde sprong wilt halen zul je een aanloop moeten nemen en je sprong goed timen. Ook zul je je zwemband in balans moeten houden als je over de kop gaat of probeert om te draaien. Nu is het wel zo dat de game je daarbij helpt (je unlockt spelenderwijs steeds nieuwe vaardigheden, waaronder een dubbel sprong en een propeller waarmee je kleine stukjes kunt vliegen) maar het zorgt ervoor dat er net iets meer denkwerk inzit dan de gemiddelde platformer. De levels zijn verder klein maar fijn, en hebben verschillende eisen om het te halen. De meeste zullen simpelweg willen dat je het einde haalt, maar er zitten ook levels tussen die met een tijdslimiet of een beperkt aantal levens werken. Hoewel je namelijk niet echt dood kan gaan kun je wel van je zwemband afvallen, wat zorgt voor een wipeout. Normaal begin je dan bij de vorige checkpoint, maar in dat soort levels zul je opnieuw moeten beginnen. Onderweg verzamel je punten (gerepresenteerden door energie) en een soort van munten waarvan je er elk level vijf kunt vinden. Aan het eind wordt gekeken hoeveel punten/munten je hebt gehaald, en aan de hand daarvan wordt berekend hoe goed je het hebt gedaan.

Grafisch en technisch dik in orde

En eerlijk, dit werkt allemaal helemaal prima. Het doet me nog het meeste denken aan Donkey Kong, met een scheutje Sonic the Hedgehog in de mix. De gameplay is leuk en uitdagend, en de variatie van de levels zorgt ervoor dat het niet snel verveeld. Grafisch ziet het er ook erg goed uit. Vooral de eerste levels zijn super kleurrijk, en de tropische uitstraling van het zwemparadijs zorgt er bijna voor dat je je Switch wilt wegleggen om naar het zwembad te gaan. Latere levels stelen iets minder de show dan het tropische zwembad, maar zijn nog steeds erg kleurrijk en creatief. De game speelt daarnaast meestal erg soepel. Tijdens de levels zelf zul je geen framedrops vinden, maar de worldmap (waar je dus de levels selecteert) voelt op één of andere manier erg hakerig en langzaam aan. Vreemd, want je zou toch denken dat het bewegen van een klein robotje op een isometrische map minder moeite kost dan de uitgebreide levels met al dat water. Gelukkig speel je hier alleen om levels te selecteren en de rest doet het allemaal super, zowel in docked als in handheld. En ook niet onbelangrijk: de game is volledig in het Nederlands te spelen.

Maar wat vinden kinderen er van?

Maar goed, ik ben natuurlijk geen kind. Ik kan wel vertellen wat ik als volwassene ervan vind, maar de game is specifiek gericht op kinderen. Dus wat vinden zij ervan? Nou, omdat wij bij Daily Nintendo jullie natuurlijk de beste review willen geven, hebben wij even de hulptroepen ingeschakeld. En met hulptroepen bedoel ik buurjongetjes. Zij hebben hun kostbare tijd opgeofferd om op en regenachtige dag deze game voor jullie te proberen. En hier zijn hun bevindingen:

De game is erg moeilijk met zijn tweeën! De camera focust zich op één persoon, dus als iemand te snel of te langzaam gaat vliegt de ander uit beeld. Vooral levels die gebaseerd zijn op tijd zijn daarbij erg lastig. Ze zijn het erover eens split-screen beter zou zijn geweest.

De game om de beurt spelen is een goede oplossing. Houd niet in dat het alsnog erg uitdagend is. Soms zelfs stressvol!

Wel vinden ze het er heel mooi uitzien. Willen ook naar zo’n zwembad.

Lekker veel geheimen en stiekeme paadjes om de game af te snijden. Jullie krijgen zelfs een gratis hint van ze: kijk naar de groene glijbanen!

Zo veel levels!

Soms wel kleine bugs. Zo kwamen ze een keer onder een springkussen terecht en kan je personage wel eens aan zijkanten vast komen te zitten.

De tijdslevels zijn erg pittig.

Dus jullie horen het! Over de vraag of de game geschikt is voor kinderen zeiden ze eerlijk dat ze het nog best moeilijk vonden. Ze denken zelf dat de game vooral geschikt is voor ongeveer 12+. Ook heb ik even gevraagd welk cijfer ze de game zouden geven. De jongste gaf de game een 40. Toen ik aangaf dat ik eigenlijk een cijfer tot 10 moest geven werd het vier keer een tien. De oudste gaf het ongeveer een 8. Super mooi en superleuk, maar nog best stressvol, en hij had liever samen willen spelen door middel van split-screen.

Conclusie

Mickey Storm and the Cursed Mask is een toffe 2D platformer. Het doet gameplay gezien misschien niet veel nieuws, maar wat het doet doet het goed. Bij het zien van de eerste screenshots had ik eerlijk gezegd iets slechters verwacht. De wereld zit vol slechte 2D platformers die snel wat geld willen verdienen en denken dat ze er met kopieer en plak werk wel komen. Maar Mckey Storm and the Cursed Mask is daar niet één van. Het neemt bestaande technieken, breid deze uit en maakt er een grafisch en technische goede game van. Daarnaast is het gemaakt met kinderen in het achterhoofd. Niet alleen vanwege het leuke thema’s en moeilijkheidsgraad, maar ook de prijs. De game is namelijk belachelijk goedkoop voor wat je er voor krijgt. Dat niet alleen, ook gaat 5% van alle opbrengsten direct naar Warchild, om kinderen te helpen die daadwerkelijk niets hebben. En als je nog aan mijn verhaal twijfelt: mijn buurjongens vonden hem fantastisch. 40/10.

+ Goed werkende platformer, doet wat het moet doen

+ Grafisch erg aantrekkelijk, super vrolijke en kleurrijke stijl

+ Ideaal voor zowel kinderen als volwassenen.

+ Veel content met voldoende uitdaging

– Nog best lastig voor jongere kinderen, bij tijden erg stressvol

– Had baat gehad bij split-screen.

DN-Score: 8