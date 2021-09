[Review] A Good Snowman is Hard to Build – Fijn spelen in de sneeuw

Kan jij het hoofd nog koel houden?

Op een zomerse dag in september kwam er een erg niet-zomers puzzelspel uit op Nintendo Switch, A Good Snowman is Hard to Build. Het is een indiegame die oorspronkelijk verscheen in 2015 op PC en mobile, gemaakt door de Britse developers Alan Hazelden, Benjamin Davis en Priscilla Snow. Het heeft meer dan dertig levels en een haarfijne focus op puzzelgameplay. Dat doet misschien denken dat A Good Snowman een simpel en oninteressant spelletje is, maar niets is minder waar. Oke, misschien is het wel simpel, maar juist dankzij die simpliciteit laat het spel je hersenen nog harder kraken.

Simpel, maar pittig

Het spel lijkt in het begin dus erg eenvoudig. Je bent een vormloos zwart wezentje dat kennelijk heel erg houdt van sneeuwpoppen bouwen. Wanneer je je eerste sneeuwpop in elkaar hebt gezet, mag je in de volgende ruimte weer een nieuwe sneeuwpop opstapelen. Je moet er echter rekening mee houden dat de drie sneeuwballen ieder een verschillende grootte moeten zijn. Door de sneeuwballen te veel in de sneeuw rond te rollen, worden ze te groot om nog op te stapelen. Als je zo’n foutje maakt, dan is dat gelukkig makkelijk te herstellen. Met de B-knop kan je iedere gemaakte zet stapsgewijs terugdraaien en met de X-knop kan je de huidige puzzel resetten.

Je doel mag dan wel eenvoudig zijn, maar over sommige puzzels zal je misschien wat langer na moeten denken. De moeilijkheid bevindt zich in de ligging van de sneeuwballen en de sneeuw op de vloer. Er zijn bijna altijd meerdere oplossingen mogelijk, maar het is aan de speler zelf om na te denken hoe ze die sneeuwballen op elkaar weten te krijgen. Je wordt gelukkig niet gestraft voor je fouten dankzij de terugdraaiknop, maar er is helaas geen hintsysteem dat je verder kan helpen als je echt vast komt te zitten. Geen enkele puzzel is onmogelijk, maar afhankelijk van je vaardigheden zullen sommige je wel lang bezighouden.

Lief en rustgevend

Desondanks de hersenkrakers is A Good Snowman een heel plezierig en rustgevend spel. De zachte pastelkleuren en het minimalistische ontwerp van de wereld passen goed bij het tragere tempo van de puzzels. Het wezentje als wie je speelt is verrassend schattig en zelfs de sneeuwpoppen hebben ieder een eigen naam en ontwerp. Ook de muziek is erg sfeervol en kalm, wat weer mooi aansluit op de rest van het spel. Een leuk detail is dat de muziek heel zacht wordt wanneer je op een bankje zit of tegen een heg aanleunt. Tja, soms moet je gewoon even een pauze nemen en lekker gaan zitten als je ergens niet uitkomt. Misschien dat je dan opeens iets te binnen schiet!

Conclusie

A Good Snowman is Hard to Build is een kort maar leuk spelletje dat precies weet wat het wilt doen. Dat is namelijk het presenteren van een schattige, maar uitdagende puzzelervaring. Het is niet bijzonder revolutionair, maar het biedt genoeg voor puzzelfanaten om een tijdje hun tanden in te zetten. Als jij zo iemand bent, dan wordt het misschien tijd om een sneeuwpop of twee te gaan bouwen.

+ Goed concept en uitdagende puzzels

+ Charmante graphics en muziek

– Niet heel erg lang

– Geen hintsysteem voor wanneer je er echt niet uitkomt

DN Score: 8,5