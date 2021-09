[Giveaway] Win 2x Mickey Storm and the Cursed Mask

We verloten 2 exemplaren van deze gloednieuwe platformer waar een bijzonder liefdadigheids verhaal achter schuilt!

Afgelopen week verscheen het nieuwe platformavontuur Mickey Storm and the Cursed Mask voor de Nintendo Switch en in samenwerking met Lion Castle Entertainment mogen wij 2 exemplaren van deze gloedgame verloten! Maak je alvast klaar, want alleen jij kan Mickey helpen om zijn ouders te bevrijden van de kwaadaardige Dr. Fisher in een vervloekt waterpark.

Mickey Storm and the Cursed Mask is gemaakt omdat de uitgever wat wilden doen voor de kids die niet op vakantie kunnen vanwege COVID. Daarom hebben ze de game voor een vriendelijke prijs van 14,99 euro uitgebracht. Daarnaast doneren ze 5% van alle inkomsten aan hun liefdadigheidspartner War Child, om diegenen te helpen die echt niets hebben.

Om kans te maken op deze toffe platformer vragen je je hieronder te laten weten wie jij blij zou willen maken met een digitaal exemplaar van Mickey Storm and the Cursed Mask. En ben je dat stiekem gewoon zelf? Geen probleem natuurlijk, want onze eerste speelsessies met de game hebben ons al enorm verrast. Onze review lees je zeer binnenkort op onze website.

Om te reageren heb je wel een account nodig op Daily Nintendo, maar die maak je hier gamakkelijk én gratis aan! Meedoen kan tot en met 9 september Veel succes allemaal. Vergeet natuurlijk ook niet om onderstaande trailer te checken!

