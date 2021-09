Het bekende bordspel “Doolhof” krijgt Mario en Pokémon variatie

Nog nooit het typische Doolhof bordspel gespeeld? Dan is dit wellicht je kans! Zowel een Pokémon als Mario-versie zullen binnenkort uitkomen!

Bij het spel Doolhof krijgt iedere speler een set van kaarten met afbeeldingen erop. Deze afbeeldingen weergeven een set aan voorwerpen die ze moeten verzamelen tijdens het spel. Dit is echter niet heel gemakkelijk, aangezien het bordspel steeds veranderd. Je hebt de mogelijkheid om bepaalde rijen op het bordspel te beinvloeden. Dit doe je door één kaart in een rij te duwen zodat er aan de andere kant van dezelfde rij een kaart eruit wordt geduwd. Zo heeft een speler altijd een stukje van het bordspel in zijn handen. Het doel van dit spel is om je medespelers in de weg te zitten terwijl je met je poppetje je voorwerpen verzameld. Let er wel op dat je de voorwerpen op je kaartjes moet verzamelen en dan nog terug moet gaan naar je basis om te winnen.

De oudere mensen onder ons hebben dit spel wellicht wel eens gespeeld, aangezien er vroeger veel reclame over was. Voor de mensen die het nog niet gespeeld hebben, nu is het moment! Er komt namelijk een Pokémon én Mario variatie van dit klassieke bordspel. Hiermee zijn de klassieke voorwerpen en personages veranderd door Pokémon en Mario personages en voorwerpen.

De Mario variatie zal voor het eerst op 8 september uitkomen terwijl de Pokémon variatie op 1 oktober zal uitkomen. Beide zijn wat moeilijker te krijgen op Amazon.com momenteel. Toch zullen ze na verwachting beide makkelijker te krijgen zijn na de daadwerkelijke release.

Heb jij Doolhof ooit gespeeld? Laat het ons weten in de reacties!