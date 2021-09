Winnaar King’s Bounty 2 prijsvraag bekend

Wie is de gelukkige winnaar van dit super toffe KIng's Bounty 2 pakket?

King’s Bounty II is sinds 24 augustus verkrijgbaar voor onder andere de Nintendo Switch, een strategische game die ideaal voor RPG-fans is. In onze review waren wij al enorm enthousiast en beloonde de game met een prachtige 8. In King’s Bounty II beleef je jouw eigen avontuur in het levendige Nostria en ga je de strijd aan tegen allerlei vijanden in uitdagende en diepgaande turn-based gevechten. Wij mochten in samenwerking met Koch Media een prachtige King’s Bounty II box verloten vol met toffe goodies én natuurlijk een fysiek exemplaar van de game zelf.

Om kans te maken moest je aangeven waarom jij de game zou willen winnen. Een antwoord kon niet goed of fout zijn, de winnaar hebben we dus geloot en die is inmiddels bekend. Namens heel Daily Nintendo feliciteren we @luukgaming. We vragen je om jouw adresgegevens te sturen naar info@dailynintendo.nl zodat we de prijs kunnen toesturen.

Heb je niets gewonnen? Hou onze website in de gaten, want een nieuwe prijsvraag staat te popelen om online te komen!