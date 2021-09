The Legend of Zelda-smartphone-ring nu verkrijgbaar via My Nintendo

Gebruik deze smartphone-ring om je telefoon vast te houden of om deze neer te zetten

Vanaf vandaag is er weer een nieuw voorwerp beschikbaar in de My Nintendo Store. Deze keer is het de beurt aan een smartphone-ring voor aan je mobiele telefoon. Eerder zagen we in Amerika al een Xenoblade-versie van deze accessoire, echter is deze nooit naar Nederland gekomen. Wel krijgen we nu een smartphone-ring in de vorm van Links legendarische Hyliaanse schild, gebaseerd op het schild uit The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Het schild zelf is 43 mm breed, 48 mm lang en 3 mm dik en is gemaakt van acryl. De ring die eraan bevestigd zit is gemaakt van zinklegering en heeft een doorsnede van 22 mm. Zodra je hem op de achterkant van je telefoon(hoesje) hebt geplakt, kun je de ring gebruiken om je telefoon vast te houden of om je telefoon neer te zetten. Deze smartphone-ring is voor 500 platinum punten te krijgen via deze pagina. Daarna kun je ze via hier bestellen met de verkregen code in de My Nintendo Store, waar €6,99 verzendkosten bijkomen. Wel kun je de verzendkosten alleen betalen met een creditcard.

Geef je telefoon een vleugje Hyliaanse flair met deze The Legend of #Zelda-smartphone-ring, die nu verkrijgbaar is als #MyNintendo-beloning!



Hier verkrijgbaar: https://t.co/Tcns3AU7op pic.twitter.com/LlY3R6pPnk — Nintendo Nederland (@NintendoNL) September 3, 2021