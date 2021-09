[Special] Denis bekijkt de Mario-games die het licht nooit zagen

Denis ging op onderzoek uit naar Mario-titels die uiteindelijk nooit zijn verschenen. Dat waren er wél iets meer dan gedacht.

Jaarlijks worden er tijdens wereldwijde gamebeurzen, zoals E3 en Gamescom, heel wat games aangekondigd. Sommige games worden groot of zelfs instant classics, anderen doen het bij release helemaal niet goed of ze verdwijnen compleet naar de achtergrond. Nog andere games komen zelfs helemaal niet uit of komen niet verder dan een idee of pitch.

Voor deze special ben ik op zoek gegaan naar games die ontwikkelt hadden moeten worden en waar uiteindelijk nooit meer iets over is vernomen. Om dit artikel niet véél te lang te maken heb ik dit beperkt tot de Super Mario videogamefranchise en zijn spin-offs. Dat bleken er overigens nog behoorlijk wat te zijn!

Een Mario en Rabbids platform adventure game

Mario + Rabbids Kingdom battle was één van de grootste verrassingen op de Nintendo Switch tot nu toe. Dit succes resulteerde bijna in een crossover-game met Super Mario en de malle rabbids. Toch is deze game er nooit gekomen. Details over dit project zijn slechts heel summier, maar de game moest gaan fungeren als een soort van parodie op eerdere Super Mario-titels. Er is ooit slechts één foto verschenen van deze mogelijke game en daarna is er nooit meer iets over vernomen. Het is onduidelijk wat er met dit game-idee is gebeurd, maar schijnbaar is het nooit verder gekomen dan een pitch.

Super Mario Bros. 3 door id Software

Wist je dat id Software van DOOM ooit verantwoordelijk was voor Commander Keen in Invasion of the Vorticons? Wat blijkt? Die Commander Keen-game begon ooit als een idee voor Super Mario Bros. 3 op PC, maar werd al snel van tafel geveegd. Id Software maakte ooit een interne demo onder de naam Dangerous Dave in Copyright Infringement. Deze game was een parodie op Super Mario Bros. 3. Geïnspireerd door hun eigen idee bedachten ze bij id Software een plan om Super Mario Bros. 3 naar de PC te brengen, ze hadden er zelfs een demo voor ontwikkeld, die uiteindelijk online werd gelekt. Nintendo bleek niet geïnteresseerd, maar id Software ging door met ontwikkelen en gebruikte hun demo uiteindelijk als basis voor bovenstaande Commander Keen-game.

Donkey Kong parkeerplaatsopzichter arcade-game van Sega

Het zou over Mario-games gaan, I know, alleen is Donkey Kong ook echt wel gelinkt aan Mario. Het was namelijk zo dat Sega bijna een parkeerplaatsopzichter-game had uitgebracht met Donkey Kong in de hoofdrol. Schijnbaar is het Sega ooit gelukt om de rechten van Donkey Kong te bemachtigen. Sega had deze rechten lang genoeg in handen om een parking-game te ontwikkelen. De game zou draaien om het ontwijken van voertuigen, terwijl andere voertuigen probeerden te parkeren. Als deze game was uitgebracht, dan had deze wel heel veel op de welbekende game Frogger geleken. De game was heel dichtbij zijn release totdat Paramount zijn aandelen in Sega verkocht en dit bleek het begin van het einde van deze parking-game. Niet dat het idee heel spannend klonk, maar toch…

Super Mario RPG 2

We kunnen er van alles van vinden, maar het is een feit dat de eerste Super Mario RPG één van de beste Super Nintendo-games ooit is, ondanks alle grote RPG-titels die er voor deze console uit zijn gekomen. Fans hebben zich lang afgevraagd hoe een tweede deel van deze Mario-game eruit zou hebben gezien. Ooit had Nintendo het wilde idee om een game uit te brengen onder de naam “Super Mario RPG 2”, maar Square wilde destijds niet dat deze titel werd gebruikt. Uiteindelijk werd de game met een andere naam uitgebracht, namelijk “Paper Mario” voor de Nintendo 64. Deze game behield wel veel van de ideeën van de eerste Mario RPG, maar eigenlijk was het de bedoeling om Super Mario RPG 2 uit te brengen op de 64DD, de console die nooit echt van de grond is gekomen. Het had allemaal zo mooi kunnen zijn, maar het liep allemaal net even anders.

Super Mario RPG werd een groot succes

Yoshi Racing

Je zou denken dat een game met deze titel gewoon een Mario Kart-kloon zou zijn met heel veel meer Yoshi, maar dit was niet het geval. De uitleg van deze game ligt net iets gecompliceerder. Argonaut Games, oftewel de ontwikkelaar van Star Fox, deed ooit Yoshi Racing pitchen. Het bleek niet echt om een racegame te gaan, maar om een 3D-platformgame met Yoshi in de hoofdrol. Nintendo wees het idee uiteindelijk af, ook door het drama dat Star Fox 2 heette. Uiteindelijk zou het zo zijn geweest dat Yoshi Racing werd omgevormd tot de PlayStation en Sega Saturn-game Croc: Legend of the Gobbos. Schijnbaar zou Mario 64 veel lijken op Yoshi Racing.

Mario Land voor de Virtual Boy

Daar is ie weer, Nintendo’s geflopte virtual reality console, de Virtual Boy! Wario Land is zonder enige twijfel de beste game die er ooit voor deze console uitgekomen is, maar nu blijkt er dus ook een Mario-versie in de maak te zijn geweest. Er zouden plannen zijn geweest voor een Mario Land-game die het vervolg had moeten zijn op Super Mario Land 2. De game zou een mix zijn geweest tussen 2D-platformactie en levels die je zou spelen van bovenaf à la The Legend of Zelda: A Link to the Past. Er werd zelfs een versie van deze game vertoond tijdens de Consumer Eelectronics Show van 1995. Er is geen nieuws over wat er uiteindelijk met deze game is gebeurd, maar door het floppen van de Virtual Boy is het wel duidelijk waarom Nintendo van alle ideeën heeft afgezien. Schijnbaar is het wel zo dat een Mario-game die is uitgekomen op de Virtual Boy, onder de naam Mario Clash, een restant is van de game die eigenlijk in zijn geheel uit had moeten komen voor deze console van Nintendo.

Mario Motors

Dit is misschien wel de vreemdste game in deze lijst. Rond de tijd dat de Nintendo DS handheld helemaal het ding was, kwam designer Yoot Saito met het idee voor een game die Mario Motors zou hebben geheten. Je denkt vast dat het een racing-game zou zijn, maar niets is minder waar. De game zou draaien om het bouwen van voertuigmotoren. De game zou zelfs verlangen van gamers dat ze lucht zouden blazen in de DS als onderdeel van de bouw van een voertuigmotor. De reden waarom deze game is gecanceld is onduidelijk en in de jaren nadien houden zowel Nintendo als designer Saito de lippen stijf op elkaar.

Een Boo-game van Retro Studios

Boo is een spook uit de Super Mario-videogameserie. Dit spook heeft nooit echt een grote rol gehad in een videogame, dus waarom men een hele game om dit karakter had willen bouwen is een groot raadsel. Ergens in 2006 wilde Retro Studios, bekend van games, zoals Metroid Prime en Donkey Kong Country: Tropical Freeze, een game maken over Boo voor de Nintendo DS handheld. Er is niet heel veel bekend over deze game, behalve dat deze zou draaien om behekst zijn in een wereld vol Boo-achtige wezens. De ontwikkeling van deze game werd stilgelegd toen belangrijk personeel wegging bij Retro Studios. Rond diezelfde tijd werd er ook een onbekende Zelda-game gecanceld.

concept art van de nooit verschenen BOO-game

American Football starring Mario

Deze game zou ook worden gemaakt door Retro Studios, maar helaas, Nintendo besliste anders. Rond einde jaren ’90-begin ’00 moest er een sportgame worden ontwikkeld zoals Mario Tennis, maar dan zou deze game draaien om American Football. Het was onduidelijk of Mario wel mee zou doen in deze game als een (speelbaar) karakter. Deze game zou bedoeld zijn voor de arcadehallen, maar er werd ook gefluisterd dat deze game uiteindelijk een hoger realisme had moeten hebben. Kortom, de game werd gecanceld. Waarom precies? We zullen het nooit weten…

Super Mario Spikers

Next Level Games wist met de game Super Mario Strikers te charmeren. Het vervolg op deze volleybalgame had Super Mario Spikers moeten zijn. Deze game had gewoon uit moeten komen, ware het niet dat Next Level Games worsteltechnieken toevoegde aan deze volleybalgame. Dit onderdeel deed het niet goed bij de Nintendo-bazen, omdat ze het te gewelddadig vonden overkomen. Men had ervoor kunnen kiezen om het een volleybal-only game te maken, maar nee…

Mario Factory

Ook deze game had weer een hele rare kunnen zijn. Helaas zullen we nooit te weten komen hoe raar precies. Er is niet veel bekend over deze game, behalve dan dat deze had moeten lijken op Mario Maker en dat je zelf een gamewereld kon designen. De doelgroep zou jonge kinderen zijn geweest. Daarnaast zou de game onderdeel zijn geweest van de gamebibliotheek die toe had moeten behoren aan de Game Processor RAM Cassette van Nintendo. Ook deze hardware van Nintendo hebben we nooit in winkels mogen aanschouwen.

De rest van de Mario Artist games

Met smart denken we soms wel eens aan wat de Nintendo 64DD (de Nintendo 64 add-on hardware) had kunnen zijn als deze ooit groots was uitgebracht. Als deze console wel was gereleaset hadden we meer gezien van de Mario Artist games, zoals Mario Paint op de Super Nintendo, maar ook games, zoals: Paint Studio, Talent Studio, Communication Kit en Polygon Studio. Er zouden meer games zoals deze zijn uitgekomen voor de 64DD waarbij het maken van je mooiste kunst gepaard zou gaan met minigames. Talent Studio zou de opmaat zijn geweest voor het concept van Mii en Polygon Studio zou de grondlegger zijn geweest van het briljante WarioWare.

Super Mario Wacky Worlds

Deze game zou eigenlijk een Philips CD-I game zijn geweest en hebben gediend als de sequel van Super Mario World. De game zou ontwikkeld zijn geworden door NovaLogic. Iets met Mario op het geflopte CD-I format, we snappen het als je hier heel bang van wordt. Toch zou de game Super Mario Wacky Worlds niet helemaal belachelijk zijn geweest, sterker nog, er zou een kans zijn dat deze game best wel cool zou zijn geweest. Het had een platformgame geweest moeten zijn die niet misstaan had in de reeks van Mario-games die wel het levenslicht zagen. Er zijn Mario-games uitgekomen voor de Philips CD-I, maar die waren erbarmelijk slecht.

Super Mario 64 2 & Super Mario 128

Er had dus, na het enorme succes van Super Mario 64, een vervolg uit moeten komen van deze game, maar deze was bedoeld voor de 64DD de add-on hardware voor de Nintendo 64. Deze nooit-uitgebrachte game inspireerde de Nintendo DS-versie van Super Mario 64, maar ook de games Super Mario Sunshine en de Super Mario Galaxy-serie. Het spel had de codenaam Super Mario 128, een naam die we later weer voorbij zouden zien komen…

Tijdens één van Nintendo’s eigen Space World events werd “Super Mario 128” namelijk vertoond als demo op de Gamecube. Deze demo was een enorm succes en werd ontzettend goed ontvangen door het aanwezige publiek. Op dat moment was Super Mario 128 eigenlijk niet meer dan een tech-demo die liet zien waar de Gamecube toe in staat was. Nintendo liet met deze demo zien dat er grote speelbare werelden konden worden gecreëerd voor de Gamecube, iets dat op dat moment nog écht iets heel nieuws was. Was Super Mario 128 daadwerkelijk een game of alleen een tech-demo? Waren de graphics en de interacties tussen personages die Nintendo liet zien wel realistisch als een game voor de Gamecube? Er zijn ook geruchten dat Super Mario 128 de opmaat was naar Super Mario Sunshine dat uiteindelijk wel uit werd gebracht op de Gamecube.

