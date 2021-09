[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 36

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

n onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week hebben we weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Sonic Colours: Ultimate

Verschijnt op: 7 september 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Het is tijd voor een nieuw/oud avontuur met de supersonische blauwe egel! Sonic Colors: Ultimate is een remake van de gelijknamige game uit 2010, met natuurlijk veel verbeteringen en sterk verbeterde graphics. In de game heeft Dr. Eggman een enorm interstellair pretpark gebouwd vol ongelofelijke en kleurrijke attracties. Maar het zou Dr. Eggman niet zijn als daar niet een luchtje aanzat. Hij drijft ze namelijk aan met gevangen genomen aliens die de Wisps worden genoemd. Gebruik Sonic’s snelheid om de Wisps te bevrijden en ontdek de geheimen van hun krachten terwijl je zes kleurrijke werelden verkent.

WarioWare: Get it Together!

Verschijnt op: 10 september 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

De microgamegekte van WarioWare heeft zijn overstap naar de Switch gemaakt. Net zoals in vorige delen zul je de meest hilarische en bizzare minigames moeten voltooien, om dit keer Wario en zijn vrienden te helpen ontsnappen uit hun eigen game. Met meer dan 200 minigames en een bult personages met allemaal hun eigen speciale vaardigheid om een level te voltooien ben je daar wel even mee bezig!

Knights & Guns

Verschijnt op: 10 september 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Knights and Guns is een shoot ‘em up dat een klassiek verhaal van wraak verteld in een middeleeuwse fantasiewereld. Maar eh, dan wel met de nodige moderne vuurkracht. Vecht door legers van ondoden, mutanten, buitenaardse wezens machines en andere wezens om terug te nemen wat van jouw is en vrede terug te brengen naar het land. En wie weet, als je een beetje je best doet kunt je ook nog de geschiedenis van de wereld ontdekken, lang geleden verloren gegaan. Word de beste ridder die je kunt wezen… met een pistool.