Multiplayer survival game Project Winter komt deze maand naar de Switch

Weet jij de wildernis te overleven?

Begin dit jaar melde we dat Project Winter, een acht speler multiplayer game, de overstap naar de Switch zou maken. Het was toen alleen nog niet duidelijk wanneer, maar daar heeft ontwikkelaar Other Ocean interactive nu verandering in gebracht. Vanaf 16 september zal de game op de Switch te spelen zijn. Wie zich afvraagt hoe de samenwerking op de Switch werkt hoeft zich geen zorgen te maken: de game zal dezelfde functies bevatten als de steam en Xbox versie. Dat is dus inclusief text chat, emotes en proximity voice channels. Voor de Switch release is daarnaast ook een nieuwe trailer uitgebracht, deze kun je hieronder bekijken.

Project Winter is een game voor 5 tot 8 spelers. Het spel speelt zich af in de wildernis, waar iedereen goed moet communiceren en bepaalde taken moet uitvoeren om te overleven. Er zitten echter ook verraders in de groep, die er alles aan doen om dit te hinderen. Deze zijn wellicht met minder, maar kunnen zich onverdacht opstellen om de groep uit elkaar te drijven. Wie van de twee weet de wildernis te overleven?