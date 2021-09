Marvel’s Midnight Suns verkent de duistere kant van Marvel

Marvel's superhelden nemen het in deze tactische RPG op tegen het kwade leger van Lilith, Moeder van de Demonen.

2K en Marvel Entertainment hebben op Gamescom de tactische RPG Marvel’s Midnight Suns onthuld. In dit spel neemt een diverse groep van de sterkste Marvel superhelden uit de Avengers, X-Men, Runaways en meer het in een duister verhaal op tegen het leger van Lilith, Moeder van de Demonen. Je kunt ook spelen als een originele Marvel superheld die je zelf kunt aanpassen: de Hunter. Deze vormt jouw ogen en oren op het slagveld en in je thuisbasis, de Abbey. Op die plek kan je je teamleden versterken en kan de Hunter vriendschappen met de andere superhelden onderhouden.

Momenteel zijn de Hunter, Iron Man, Captain America, Wolverine, Doctor Strange, Captain Marvel, Blade, Ghost Rider, Magik en Nico Minoru aangekondigd als speelbare personages. Iedere superheld heeft een uniek assortiment aan aanvallen en vaardigheden die je in gevechten kunt gebruiken. Deze vaardigheden zijn verder uit te breiden in de Abbey, de thuisbasis waar je tussen missies door verblijft. In de Abbey kan de Hunter ook diepzinnige relaties opbouwen met Marvels geliefde superhelden. Dat zal een heel nieuw soort inzicht geven in hun persoonlijkheden en zal het verhaal en de gameplay nog verder uitdiepen.

De gameplay van Marvel’s Midnight Suns is een tactische RPG in de stijl van spellen zoals XCOM. Dat is niet zo gek, gezien Firaxis, de ontwikkelaar van de Civilization en XCOM spellen, ook aan dit spel werkt. Op dinsdag 7 september om 20:30 CEST zal Firaxis via een livestream meer van de gameplay presenteren, onder andere via de website www.midnightsuns.com. Marvel’s Midnight Suns lanceert in maart 2022 op Nintendo Switch en de meeste andere platforms. Tot die tijd kan je alvast een kijkje nemen naar het spel via de onderstaande gameplay trailer.

Heb jij er zin in om met deze Marvel superhelden op avontuur te gaan volgend jaar? Laat het ons weten in de reacties.