[Review] Hoa – Kort, maar oh zo mooi

Ga met Hoa op avontuur in een schitterende handgeschilderde wereld.

Hoa is een puzzel-platformspel ontwikkeld door het Vietnamese Skrollcat. Je speelt als een personage in een rood gewaad en bent aangestrand op een onbekend terrein. Door het spel heen ga je op avontuur om te ontdekken hoe jij daar terecht bent gekomen en wat er met jouw familie is gebeurd. Aangezien het spel maar ongeveer 2,5 uur duurt, zal ik niet verder ingaan op het verhaal om spoilers te vermijden. Maar betekent deze korte speeltijd ook dat het spel niet heel geweldig is? Nee, dat zeker niet; je kijkt je ogen uit.

Een schitterende, handgeschilderde wereld

Toen het spel begon, was mijn eerste reactie gelijk “wauw, dit spel ziet er echt geweldig uit”. Je komt in een schitterende handgeschilderde wereld terecht. De wereld zit vol detail en het lijkt op een Studio Ghibli-achtig tafereel. Verder spatten de kleuren van je scherm af (en ik kan niet wachten om dit spel later ook nog te proberen op de OLED-versie van de Nintendo Switch). Daarnaast krijg je een schitterende soundtrack voorgeschoteld welke live door een groots orkest is opgenomen. Ik raad je ook zeker aan om de soundtrack hier even te luisteren.

Verder is het hele spel eigenlijk niets anders dan een 2D-platformer. Zodra je een nieuw gebied binnenkomt, krijg je al gelijk een kaart. Hier kun je een wezen op vinden die je moet wakker maken en vijf vlinders die je moet vinden. Zodra het wezen is ontwaakt en je de vijf vlinders hebt gevonden, lever je deze vijf vlinders bij het wezen in. In ruil voor deze vlinders krijg je een nieuwe superkracht; zo kun je dubbel springen, blokken duwen, op een wezen stampen waardoor je gelanceerd wordt of zweven. Ook helpt het wezen jou weer naar het volgende gebied.

Het enige kwaad? Een robot die jou een tikje geeft

In deze game is het overduidelijk dat de ontwikkelaar heeft ingezet op het creëren van rust. Je doet niets anders dan rustig platformen en vrijwel alle wezens die je tegenkomt helpen jou verder; de een kun je gebruiken als opstapje terwijl de ander jou kan lanceren. Wel kom je af en toe een robot tegen, maar die doen niks anders dan jou een klein tikje geven waardoor je weer een stukje terug gaat. Ook is er aan het eind een scene waarbij je op de vlucht slaat. Hier word je razendsnel achtervolgt, alleen zelf hoef je helemaal niks te doen. Het is gewoon toekijken hoe het filmpje wordt afgespeeld wat ik eigenlijk wel jammer vind; net dat beetje spanning had het spel naar mijn mening wel kunnen gebruiken.

Voor de meer ervaren gamer is Hoa namelijk zeker geen uitdaging. De puzzels zijn redelijk makkelijk, je kan absoluut niet doodgaan en het is nog net niet aangegeven met pijlen welke kant je op moet. Hoewel dit nu misschien niet helemaal optimaal klinkt, is dit wel echt de perfecte game voor kinderen. Ze kunnen rustig de wereld verkennen en genieten van de schitterende schilderstijl. Wel kan de besturing soms vervelend zijn. Als je moet slingeren aan een bloem, moet je echt precies op de goede plek terecht komen. Dit heeft voor mij voor flink wat frustraties gezorgd aangezien het soms nog best lastig is waardoor je weer een heel eind naar beneden valt.

Conclusie

Hoa is echt een schitterende handgeschilderde game waarbij je je ogen uitkijkt. Het spel probeert alle rust te bewaren door de wat snellere delen als filmpjes af te spelen terwijl jij alle rustige delen op je gemak kunt voltooien. Voor de ervaren gamers is deze game absoluut geen uitdaging, maar mocht je een rustgevend spel zoeken of een nieuw spel voor je kind zoeken? Dan is Hoa zeker een aanrader. Hoewel het spel ongeveer 2,5 uur duurt, is het de 15 euro zeker waard.

+ Heerlijk rustgevend spel

+ Schitterende handgeschilderde wereld

+ Geweldige soundtrack

+ Ideaal spel voor kinderen

– Niet heel uitdagend

– Besturing kan soms niet helemaal meewerken

DN-Score: 7,5